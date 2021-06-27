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Kuvayı Seyyare nedir? AYT’deki Kuvayı Seyyare sorusu

27.06.2021 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 26 – 27 Haziran tarihlerinde gerçekleşti. İkinci oturumu bugün tamamlanan YKS sınavında Alan Yeterliliği Testi (AYT) bugün 10:15’de başladı. 13:15’de sona erdi. AYT sınavından sonra ise öğrenciler, sınavdaki bir soru ile ilgili olarak araştırma yapmaya başladı. Sınavda sorulan Kuvayı Seyyare birçok öğrencinin dikkatini çekti. Peki Kuvayı Seyyare nedir?

Kuvayı Seyyare nedir? AYT’deki Kuvayı Seyyare sorusu

ÖSYM tarafından üniversitelerin ön lisans ya da lisans bölümlerine yerleşmek isteyen binlerce öğrenci bugün YKS’nin ikinci oturumu olan AYT’yi tamamladı. 13:15’de biten sınavın ardından, adaylar sınavda sorulan Kuvayı Seyyare sorusu hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki Kuvayı Seyyare nedir?

KUVAYI SEYYARE NEDİR?

Kuvâ-yi Seyyâre, Kurtuluş Savaşı yıllarında gönüllü vatansever Çerkes ve Abhaz birliklerden Çerkes Ethem önderliğinde kurulan Kuvâ-yi Milliye'nin bir koludur.

İzmir'in 15 Mayıs 1919 tarihinde Yunanistan işgaline uğramasının ardından, Çerkes Ethem ve ağabeyi Yüzbaşı Tevfik gibi komutanlar tarafından örgütlenmiştir. Çerkes Ethem aynı yıl Salihli Cephesi'ni kurmuş ve kendini cephe komutanı ilan etmiştir. Emrindeki kuvvetlere de Kuva-yi Seyyare adını vermiştir.

kuvayi seyyare

İlk zamanlarda iç ayaklanmaları bastırma görevi de üstlenmiştir. Anzavur Ayaklanması, Düzce Ayaklanması, Adapazarı Ayaklanması, Yozgat Ayaklanması ve Kuva-yi İnzibatiye'ye karşı, Ali Fuat Paşa'nın Ankara'dan gönderdiği 20. Kolordu birlikleri ile takviye edilen Çerkes Ethem komutasındaki Kuva-yi Seyyare başarılı olmuş ve ayaklanmayı bastırmıştır.


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ÖSYM sınav
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