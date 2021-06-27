Kuvayı Seyyare nedir? AYT’deki Kuvayı Seyyare sorusu

ÖSYM tarafından üniversitelerin ön lisans ya da lisans bölümlerine yerleşmek isteyen binlerce öğrenci bugün YKS’nin ikinci oturumu olan AYT’yi tamamladı. 13:15’de biten sınavın ardından, adaylar sınavda sorulan Kuvayı Seyyare sorusu hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki Kuvayı Seyyare nedir?

KUVAYI SEYYARE NEDİR?

Kuvâ-yi Seyyâre, Kurtuluş Savaşı yıllarında gönüllü vatansever Çerkes ve Abhaz birliklerden Çerkes Ethem önderliğinde kurulan Kuvâ-yi Milliye'nin bir koludur.

İzmir'in 15 Mayıs 1919 tarihinde Yunanistan işgaline uğramasının ardından, Çerkes Ethem ve ağabeyi Yüzbaşı Tevfik gibi komutanlar tarafından örgütlenmiştir. Çerkes Ethem aynı yıl Salihli Cephesi'ni kurmuş ve kendini cephe komutanı ilan etmiştir. Emrindeki kuvvetlere de Kuva-yi Seyyare adını vermiştir.

İlk zamanlarda iç ayaklanmaları bastırma görevi de üstlenmiştir. Anzavur Ayaklanması, Düzce Ayaklanması, Adapazarı Ayaklanması, Yozgat Ayaklanması ve Kuva-yi İnzibatiye'ye karşı, Ali Fuat Paşa'nın Ankara'dan gönderdiği 20. Kolordu birlikleri ile takviye edilen Çerkes Ethem komutasındaki Kuva-yi Seyyare başarılı olmuş ve ayaklanmayı bastırmıştır.



