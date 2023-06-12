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Kuzey Kore lider Kim Jong-Un'dan Putin'e Ukrayna işgali için tam destek!

12.06.2023 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le stratejik işbirliği konusunda anlaşma sağladı. Anlaşmada 'güçlü bir ülke inşa etme' ortak hedeflerinde stratejik birliktelik iması yer alırken Rusya'nın Ukrayna'yı işgali savunuldu.

Kuzey Kore lider Kim Jong-Un'dan Putin'e Ukrayna işgali için tam destek!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya'nın 'Ulusal Günü' münasebetiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir mesaj gönderdi. Gönderdiği mesajda Kim, Ukrayna işgalini savundu ve iki ülke arasında 'tam destek ve dayanışma' sözü verdi.

GÜÇLÜ BİR ÜLKE İNŞA ETME HEDEFİ

Devlet medyası Kore Merkezî Haber Ajansı'nden (KCNA) bugün bildirilen habere göre Kim Jong-un tarafından Putin'e stratejik işbirliği sözü verildi. Habere göre, 'el ele tutuşma' ve güçlü bir ülke inşa etme ortak hedeflerinde birlikte hareket edilmesi gerektiği vurgulandı.

KCNA tarafından yayımlanan mesajda Kim, "Adalet kesinlikle kazanacak ve Rus halkı zafer tarihine şan katmaya devam edecek" dedi.

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KCNA'da yayımlanan mesajda 'daha yakın stratejik işbirliği' imasında bulunularak, "iki ülke halklarının güçlü bir ülke inşa etme büyük hedefini gerçekleştirme konusundaki ortak arzusuna uygun olarak Rusya Devlet Başkanı ile sımsıkı el ele tutuştu" denildi.

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UKRAYNA İŞGALİ SAVUNULDU

Rusya ile daha yakın ilişkiler kurma gayretinde olan Kuzey Kore lider Kim, Rusya'nın 1,5 yıl önce başlattığı Ukrayna işgali hakkında da ABD ve Batı'nın 'hegemonik politikası'nı suçlayarak Moskova'ya tam destek verdi.

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Kuzey Kore Rusya Ukrayna Kim Jong-un putin

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