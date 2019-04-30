Kuzey Koreli sunucu hava durumunu ilk kez ayakta sundu

KCTV'de ilk değişiklik, Cuma günkü bülten sonrası hava durumu sunumunda görüldü.

Sunucu, hava durumunu oturduğu yerden sunmak yerine, Kore Yarımadası'nı gösteren büyük bir ekranın önünde ayağa kalktı.

Hava durumunu bölge bölge açıklarken el ve kol hareketleri de yaptı.

Sesi her zamanki dramatik tonundan farklı, daha yumuşaktı.

Cuma günü ilk kez ayakta hava durumunu anlatan sunucu, Kuzey Kore seyircisinin daha önce bu ekranda görmediği bir teknolojiyi de kullanarak bir sonraki görüntüye geçmek için ekrana dokundu.

İLERİ TEKNOLOJİ DENEMESİ

Kuzey Kore devlet kanalı KCTV, bir süredir haber bültenlerinde kullanmak üzere yeni teknolojiler deniyor. Bu sebeple Cuma günkü yayın, birçokları için sürpriz olmadı.

Mart ayında da ekonomi haberlerinde revizyona gidilmiş, hızlandırılmış videolar, grafikler ve insansız hava araçlarından gelen görüntüler kullanılmıştı.

Bu değişimde de Cuma günkü hava durumu sunumunda olduğu gibi spiker ayaktaydı.

Ancak yeni tarz sadece bir gün denenmişti. Ertesi gün bülten eski haline dönmüştü.