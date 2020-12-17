Kuzey Yıldızı İlk Aşk 44. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kanlar içinde kalan Gökçe'ye ne olacak?

Kuzey ve Yıldız'ın aşk hikayesini romantik ve komik bir anlatımla seyirciyle buluşturan, Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin başrollerde oynadığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 44. yeni bölümü 19 Aralık Cumartesi akşamı ekrana gelecek.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK'IN 43. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Gizemli evden kaçmayı başaran Sefer, Ruhi ve Poyraz, korkudan uzun süre kendine gelemedi. Cevher, başlarına gelen şeylerin sebebinin 500 bin lira ödül olduğunu öğrenince gizemi çözmeye karar verdi. Cevher'in bu kararı yüzünden Sefer hiç istemediği gizemli eve yeniden dönmek zorunda kaldı.

Yıldız ile Kuzey'in ise evli ve mutlu hayatında ilk sorun patlak vermeye başladı. Kuzey, mutlu evliliklerini bir bebek ile taçlandırmak isterken, Yıldız'ın henüz buna niyeti yoktu. Yıldız, binbir türlü bahane bularak Kuzey'den kaçmaya çalışırken, ikilinin tatlı inatlaşmaları eğlenceli anlara sahne oldu.

Sefer ve Ruhi, bu sefer yanlarında Cevher ile birlikte gizemli eve geri döndü. Yangınların gizemini çözmek için girdikleri evde korkunç olaylar ve tuhaflıklarla karşılaşan ekibin halleri ise ekran başındakileri kahkahalara boğdu.