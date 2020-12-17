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Kuzey Yıldızı İlk Aşk 44. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kanlar içinde kalan Gökçe'ye ne olacak?

17.12.2020 00:36 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 44. yeni bölümden 2. fragman yayınlandı. Yıldız ile Kuzey'in tatlı atışmalarının ekrana geldiği tanıtımda Gökçe'nin kanlar içinde baygın hali herkese korku dolu anlar yaşatıyor. İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı ve son bölümünde yaşananlar.

Kuzey ve Yıldız'ın aşk hikayesini romantik ve komik bir anlatımla seyirciyle buluşturan, Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin başrollerde oynadığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 44. yeni bölümü 19 Aralık Cumartesi akşamı ekrana gelecek.

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Gizemli evden kaçmayı başaran Sefer, Ruhi ve Poyraz, korkudan uzun süre kendine gelemedi. Cevher, başlarına gelen şeylerin sebebinin 500 bin lira ödül olduğunu öğrenince gizemi çözmeye karar verdi. Cevher'in bu kararı yüzünden Sefer hiç istemediği gizemli eve yeniden dönmek zorunda kaldı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (1)

Yıldız ile Kuzey'in ise evli ve mutlu hayatında ilk sorun patlak vermeye başladı. Kuzey, mutlu evliliklerini bir bebek ile taçlandırmak isterken, Yıldız'ın henüz buna niyeti yoktu. Yıldız, binbir türlü bahane bularak Kuzey'den kaçmaya çalışırken, ikilinin tatlı inatlaşmaları eğlenceli anlara sahne oldu.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (2)

Sefer ve Ruhi, bu sefer yanlarında Cevher ile birlikte gizemli eve geri döndü. Yangınların gizemini çözmek için girdikleri evde korkunç olaylar ve tuhaflıklarla karşılaşan ekibin halleri ise ekran başındakileri kahkahalara boğdu.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (3)

Sefer ve Ruhi ne derse desin Cevher, ucunda 500 bin lira ödül olan gizemli evden çıkmayı kabul etmeyince, üçünün de başına gelmeyen kalmadı. Samara diye adlandırdıkları tuhaf görünümlü kızlar tarafından etrafı sarılan Cevher ve Sefer, birden alevler içinde kaldı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (4)

İkilinin yardımına koşan isim ise Ruhi oldu. Cevher ve Sefer'i kurtarmayı başaran Ruhi, finalde gizemli evdeki büyük sırrı da çözdü.
Kuzey Yıldızı İlk Aşk (5)
Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Cengiz Bozkurt, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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