HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. KYK yurdunda öğrencilerden yemek eylemi! "Bir haftadır zehirlenmeler oluyor"

KYK yurdunda öğrencilerden yemek eylemi! "Bir haftadır zehirlenmeler oluyor"

03.01.2023 01:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da KYK Karadeniz Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrenciler, yemeklerden zehirlendikleri gerekçesiyle yurdun bahçesinde eylem yaptı. Güzel bir ortamda yaşayıp, temiz yemek yemek istediklerini dile getiren öğrenciler, alkış ve ıslıklarla durumu protesto etti. Yemeklerden böcek ve yabancı cisim çıktığını söyleyen bir öğrenci, "Bir haftadır zehirlenmeler oluyor" dedi. Samsun Valiliği de konuyla ilgili açıklama yaptı.

KYK yurdunda öğrencilerden yemek eylemi! "Bir haftadır zehirlenmeler oluyor"

Samsun'daki yurtta kalan öğrenciler yemekhane ve kantindeki yiyeceklerin hijyenik olamadığını iddia ederek yurdun bahçesinde toplandı. Alkış ve ıslıklar ile protesto yapan öğrenciler, yemeklerin daha hijyenik çıkmasını istedi.

AW795343_03

"ÇEVREMİZDEKİ HERKES ZEHİRLENİNCE..."

Yemeklerin içerisinden bazı yabancı maddeler ve böcekler çıktığını da iddia eden öğrencilerden 1. sınıf öğrencisi Kaan Yaldır, “Herkesin aynı anda hastalanmasını yemeklere bağladık. Her gün 200 kişi zehirleniyor.

AW795343_04

Yurda giren çıkan ambulansları sayamadık. Çevremizdeki herkes zehirlenince tepki göstermek zorunda kaldık” dedi.

AW795343_05

"YEMEKLERDE HİJYEN YOK"

Yemeklerden zehirlendiğini iddia eden Ahmet Arslan, “Ben de mide rahatsızlığı geçirdim. Arkadaşlarımızdan durumu daha kötü olanlar da vardı. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Yemeklerimizde hijyen yok. Biz ülkenin geleceğiyiz. Güzel bir ortamda yaşamak istiyoruz. Talebimizi duyurmak için toplandık, sonra da taşkınlık yapmadan dağıldık. Bu yurda çok kalabalık ve ortak kullanımlı alanlarda yaşıyoruz. Yetkililere talebimizi ilettik. Güzel bir ortamda yaşayıp, temiz yemek yemek istiyoruz. Şu anda yaşadığımız yurt 50 yıllık bir yurt ve daha iyi bir ortamda barınmak istiyoruz” diye konuştu.

AW795343_06

"HER GECE ÇOK SAYIDA AMBULANS GELİP ZEHİRLENENLERİ GÖTÜRÜYOR"

Yemeklerden böcek ve yabancı cisim çıktığını öne süren öğrenci Salih Öztürk, “1 haftadır yemeklerden dolayı zehirlenmeler oluyor. Her gece çok sayıda ambulans gelip, zehirlenenleri götürüyor.

AW795343_07

Olay yeri inceleme de geldi. Ambulans yetmeyince güvenlik kendi arabalarıyla da hasta götürdü. Bu zehirlenmenin tek bir yemekten olduğunu düşünmüyorum. Tamamen kirlilikten olduğunu düşünüyoruz. Yemeklerden kurt, böcek ve tel gibi yabancı cisimler çıkıyor” şeklinde konuştu.

AW795343_08

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Samsun Valiliği ise konu hakkında yaptığı açıklamada, “KYK Karadeniz Erkek Öğrenci Yurdundaki Yemekhane ve Kantin İşletmesi belirli aralıklarla denetlenmektedir. Son iki ay içerisinde 11 Kasım 2022 ve 23 Aralık 2022 tarihlerinde denetlenmiş olup, bu denetimlerde herhangi bir eksiklik ve aksaklık tespit edilmemiştir. 30-31 Aralık 2022 tarihlerinde bazı öğrencilerimizin ishal ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye götürülmesi üzerine 30-31 Aralık 2022 – 01 Ocak 2023 günlerinde çıkarılan yemeklere ait numuneler İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne tahlile gönderilmiştir. Konu valiliğimizce yakından takip edilmektedir” ifadelerini kullandı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sarıyer'de kaza! Şarampole uçan araçta sıkıştılarSarıyer'de kaza! Şarampole uçan araçta sıkıştılar
Ülkü Ocakları'ndan 'Sinan Ateş' açıklaması! "Bahçeli yorum yapmıyorsa bildiği vardır"Ülkü Ocakları'ndan 'Sinan Ateş' açıklaması! "Bahçeli yorum yapmıyorsa bildiği vardır"
'Tarihinde ilk kez' Sinan Ateş'le ilgili çarpıcı sözler: Bahçeli'den sonra...'Tarihinde ilk kez' Sinan Ateş'le ilgili çarpıcı sözler: Bahçeli'den sonra...
Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Samsun Öğrenci yurdu

En Çok Okunan Haberler

Hesap makineleri devrede! Zamlar belli oluyor

Hesap makineleri devrede! Zamlar belli oluyor

Müge Anlı'dan tacizci adama sert tepki! "Bacaklarıma bakma yararım senin beynini!"

Müge Anlı'dan tacizci adama sert tepki! "Bacaklarıma bakma yararım senin beynini!"

AK Parti'li vekile suikast son anda önlendi!

AK Parti'li vekile suikast son anda önlendi!

Ülkü Ocakları'ndan 'Sinan Ateş' açıklaması! "Bahçeli yorum yapmıyorsa bildiği vardır"

Ülkü Ocakları'ndan 'Sinan Ateş' açıklaması! "Bahçeli yorum yapmıyorsa bildiği vardır"

Derin Futbol'daki sözler gündem olmuştu! İnceleme başlatıldı

Derin Futbol'daki sözler gündem olmuştu! İnceleme başlatıldı

Tekel bayii işleten kadına yabancı uyrukludan ahlaksız teklif!

Tekel bayii işleten kadına yabancı uyrukludan ahlaksız teklif!

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.