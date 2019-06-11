MAGAZİN

Kylie Jenner'dan havuz sonrası bisiklet pozu

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.06.2019 14:30 | Son Güncelleme

Lise yıllarından bu yana arkadaşlık ettiği Anastasia ile birlikte çekilmiş havuz fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Kylie Jenner, yeni pozlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.

Kylie Jenner'dan havuz sonrası bisiklet pozu

Televizyon yüzü olarak ünlendikten sonra farklı kulvarlarda boy göstermeye başlayan ve şimdilerde kozmetik sektöründe attığı adımlarla kendisinden söz ettiren Kylie Jenner bir süredir kendisinden bir yaş büyük arkadaşı Anastasia Karanikolaou ile çekilmiş pozlarını paylaşıyor.

Kylie Jenner havuz pozlarıyla beğeni topladıKylie Jenner havuz pozlarıyla beğeni topladı

İlk olarak havuzda çekilmiş fotoğraflarını 137 milyon takipçisine ulaştıran Jenner sonrasında da bisiklet keyfi karelerini beğeniye sundu.

kylie-jenner-ic

Aynı bisiklet üzerinde görülen ikilinin kareleri 5 milyonu aşkın beğeni alırken bir o kadar da yorum aldı.

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Anahtar Kelimeler:
kylie jenner Kylie Jenner instagram Anastasia Karanikolaou

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