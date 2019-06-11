Kylie Jenner'dan havuz sonrası bisiklet pozu

Televizyon yüzü olarak ünlendikten sonra farklı kulvarlarda boy göstermeye başlayan ve şimdilerde kozmetik sektöründe attığı adımlarla kendisinden söz ettiren Kylie Jenner bir süredir kendisinden bir yaş büyük arkadaşı Anastasia Karanikolaou ile çekilmiş pozlarını paylaşıyor.

İlk olarak havuzda çekilmiş fotoğraflarını 137 milyon takipçisine ulaştıran Jenner sonrasında da bisiklet keyfi karelerini beğeniye sundu.

Aynı bisiklet üzerinde görülen ikilinin kareleri 5 milyonu aşkın beğeni alırken bir o kadar da yorum aldı.