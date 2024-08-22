Kylie Jenner tarzından ödün vermiyor! Minik bikinisiyle fiziğini sergiledi

Üst üste beş kez Forbes listesinde kendi servetini edinen en genç milyarder olmayı başaran Kylie Jenner gerek görünümü gerekse özel hayatıyla her daim adından söz ettiren bir isim.

Kardashian-Jenner ailesinin en küçük üyesi Kylie Jenner, iki çocuğunun babası Travis Scott ile ayrılmasının ardından oyuncu Timothee Chalamet ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Özel hayatını olabildiğince gözden uzak tutma kararı alan Jenner iddialı pozlarını paylaşmaya ise devam ediyor. Bu hafta başında bir dizi göz alıcı mayo tanıtan Kylie Jenner, gece geç saatlerde hayranlarına yeni KHY bikinilerini de giyerek gösterdi.

İddialı tarzını gözler önüne seren ve kıvrımlarını sergileyen Kylie Jenner yine adından söz ettirdi.

Kylie Jenner bir süre önce estetik açıklamasıyla dile düşmüştü. Röportajda “Yüzümün tamamen estetikli olduğu iddiası tamamen bir algıdan ibaret. Böyle bir şey yok” diyen Kylie Jenner bir kez daha sadece dudak dolgusu kullandığını ve yüzündeki toptan değişimin sebebinin bu olduğunu iddia etti.