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  4. La Casa de Papel 4. sezon fragmanı yayınlandı! La Casa de Papel yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?

La Casa de Papel 4. sezon fragmanı yayınlandı! La Casa de Papel yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?

DİZİ HABERLERİ  | 06.03.2020 01:54 | Son Güncelleme

Netflix'in dünya çapında büyük beğeni kazanan dizisi La Casa de Papel'in merakla beklenen 4. sezonundan ilk fragman yayınlandı.Hem dünyada hem de Türkiye’de büyük bir izleyici kitlesine ulaşan ve fenomen haline gelen İspanyol yapımı La Casa de Papel dizisinin 4. kısım tanıtımı yapıldı. Peki La Casa de Papel 4. sezon yeni bölümler Netflix'te ne zaman yayınlanacak?

Ülkemizde çok geniş bir hayran kitlesi bulunan İspanya yapımı orijinal Netflix dizisi La Casa de Papel'in dördüncü sezonundan altyazılı resmi fragman paylaşıldı. Geride kalan üç sezon sonrasında merakla beklenen 4. sezonun ilk bölümü 3 Nisan 2020'de yayınlanacak.

Netflix Türkiye, daha önce "Part 4! 3 Nisan'da kaos devam ediyor!" sözlerini paylaşmış ve yine heyecan dolu bir sezon olacağının ipuçlarını vermişti.

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LA CASA DE PAPEL KONUSU NEDİR?

Profesör lakaplı zekir bir suç liderinin, tarihin en büyük ve en çok ses getiren soygununu planladığı ve bunun neticesinde İspanya Kraliyet Darphanesi'ni soymak için hareket geçtiği hiklaye, devam eden iki sezonda bol sürpriz, heyecan ve aksiyonla izleyenlerini memnun etmişti. Karakter isimlerinin hepsinin birer şehirden konulduğu ekip ve özel eğitim gören soyguncuların macerası Netflix'in en çok izlenen orijinal yapımlarından biri olmuş ve izlenme sayılarında Netflix tarihinin üst sıralarında yer almıştı. 3. sezonunda Rio'yu kurtarmak için tekrar bir araya gelen ekip, bir başka büyük soygun girişiminde bulunmuştu. Bakalım dördüncü sezonda bizi nasıl sürprizler bekliyor. Bunun ipuçlarını fragmanda görmek mümkün.

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Fragmana göre daha çok aksiyon, daha çok şiddet ve daha fazla duygu yüklü sahne bizleri bekliyor. Alex Pina'nın ortaya çıkardığı dizide, Ursula Corbero, Itziar Ituno, Alvaro Morte, Pedro Alonso, Alba Flores, Miguel Herran, Jaime Lorente, Esther Acebo ve Darko Peric gibi oyuncular rol alıyor. İlk uzun fragmanı yayınlanan La Casa de Papel'in yeni sezonu, 3 Nisan 2020'de Netflix Türkiye'de yayınlanacak!


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