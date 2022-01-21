Lady Gaga’dan şaşırtan açıklama: Salma Hayek’le yakınlaştığımız sahne filmden kesildi

Lady Gaga, House Of Gucci filminin perde arkasına dair bilinmeyen detayları paylaştı. Independent Türkçe'nin haberine göre; filmde Patrizia Reggiani'yi canlandıran 35 yaşındaki oyuncu, "Bu filmin görmediğiniz bir yanı var" dedi. Grammy ödüllü müzisyen; filmde Pina lakaplı Giuseppina Auriemm'i canlandıran Salma Hayek ile yakınlaştıkları bir sahne olduğunu ancak bu bölümün kesildiğini söyledi.

“O SAHNE FİLMDE YOK”

Gaga "Pina ve benim yakınlaştığımız sahne filmde yok. Tamam evet, yönetmenin kurgusu, kim bilir. Ama bu Ridley Scoot'ın yönetmenliğinin kanıtı çünkü o noktaya gitmemize izin vermişti. Salma'yla sette olduğumuzu ve 'Maurizio öldükten sonra belki daha şehvetli hale gelir' diye düşündüğümüzü hatırlıyorum" diye konuştu.



