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Lady Gaga’dan şaşırtan açıklama: Salma Hayek’le yakınlaştığımız sahne filmden kesildi

21.01.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikalı yıldız Lady Gaga’nın Gucci ailesini konu alan House Of Gucci filmindeki performansı büyük bir ses getirmişti. Gösteriminden sonra büyük sükse yaratan House Of Gucci filmine dair Lady Gaga’nın yaptığı açıklama herkesi şaşırttı. Yıldız isim Salma Hayek ile yakınlaştıkları sahnenin filmden çıkarıldığını açıkladı.

Lady Gaga’dan şaşırtan açıklama: Salma Hayek’le yakınlaştığımız sahne filmden kesildi

Lady Gaga, House Of Gucci filminin perde arkasına dair bilinmeyen detayları paylaştı. Independent Türkçe'nin haberine göre; filmde Patrizia Reggiani'yi canlandıran 35 yaşındaki oyuncu, "Bu filmin görmediğiniz bir yanı var" dedi. Grammy ödüllü müzisyen; filmde Pina lakaplı Giuseppina Auriemm'i canlandıran Salma Hayek ile yakınlaştıkları bir sahne olduğunu ancak bu bölümün kesildiğini söyledi.

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“O SAHNE FİLMDE YOK”

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Gaga "Pina ve benim yakınlaştığımız sahne filmde yok. Tamam evet, yönetmenin kurgusu, kim bilir. Ama bu Ridley Scoot'ın yönetmenliğinin kanıtı çünkü o noktaya gitmemize izin vermişti. Salma'yla sette olduğumuzu ve 'Maurizio öldükten sonra belki daha şehvetli hale gelir' diye düşündüğümüzü hatırlıyorum" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Lady Gaga Salma Hayek
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