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    4. Lana Rhoades'i gören tanıyamadı! Verdiği kilolarla sosyal medyanın gündemindeydi... Yeni imajı olay oldu

    Lana Rhoades'i gören tanıyamadı! Verdiği kilolarla sosyal medyanın gündemindeydi... Yeni imajı olay oldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    08.02.2024 15:40 | Son Güncelleme:
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    Bir dönemin popüler isimlerinden olan Lana Rhoades son günlerde verdiği kilolarla gündemde. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak hayranlarının karşısına çıkan isim bir verdiği kilolarla hayranlarını endişeleniyor. Son olarak çekim için pembe bikini üstüyle kamera karşısına geçen Rhoades'in yeni imajı beğenilmedi.

    Yıllarca sessizliğe büründükten sonra kendi kabuğundan çıkarak yeniden hayranlarını selamlayan Lana Rhoades özellikle son dönemde sosyal medyada bir hayli aktif. Eski günlerine geri döndüğünü müjdeleyerek cesur pozlarına imza atmayı ihmal etmeyen fenomen ismin hayranları Rhoades'in fiziksel görüntüsü konusunda endişeli.

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    Son olarak bir çekimde pembe bikini üstü ve kot şortuyla kamera karşısına geçen Rhoades'in fiziksel görüntüsündeki değişimi hayranlarının gündeminde.

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    Fenomen ismin kilo kaybına dikkat çeken hayranları, "Eskisi gibi değil", "Çok kilo verdi" ve "Sağlık sorunu olduğunu düşünüyorum" gibi yorumlarda bulundu.

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    Anahtar Kelimeler:
    Lana Rhoades
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