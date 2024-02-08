Lana Rhoades'i gören tanıyamadı! Verdiği kilolarla sosyal medyanın gündemindeydi... Yeni imajı olay oldu

Yıllarca sessizliğe büründükten sonra kendi kabuğundan çıkarak yeniden hayranlarını selamlayan Lana Rhoades özellikle son dönemde sosyal medyada bir hayli aktif. Eski günlerine geri döndüğünü müjdeleyerek cesur pozlarına imza atmayı ihmal etmeyen fenomen ismin hayranları Rhoades'in fiziksel görüntüsü konusunda endişeli.

Son olarak bir çekimde pembe bikini üstü ve kot şortuyla kamera karşısına geçen Rhoades'in fiziksel görüntüsündeki değişimi hayranlarının gündeminde.

Fenomen ismin kilo kaybına dikkat çeken hayranları, "Eskisi gibi değil", "Çok kilo verdi" ve "Sağlık sorunu olduğunu düşünüyorum" gibi yorumlarda bulundu.







