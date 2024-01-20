Lana Rhoades kendisini o kadar çok beğendi ki çekmelere doyamadı! Yakınlaştırdıkça yakınlaştırdı

Sosyal medyanın popüler isimlerinden biri olan ve dünya geneline yayılan geniş bir hayran kitlesine sahip olan Lana Rhoades, Instagram hesabının hikaye bölümünden araba koltuğunda kırmızı bir üniformayla çekilen pozlarını paylaşınca olay oldu.

Saçlarını yukarıya doğru toplayarak kameraya poz veren Rhoades, aynı hareketi defalarca tekrar etti ve hepsini de sosyal medyasından paylaştı.

Yüzünün hatlarına yakınlaştırarak yaptığı paylaşımları gündem olurken Rhoades'in güzelliği de hayranlarını mest etmeyi başardı.