Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Lana Rhoades kendisini o kadar çok beğendi ki çekmelere doyamadı! Yakınlaştırdıkça yakınlaştırdı

    Lana Rhoades kendisini o kadar çok beğendi ki çekmelere doyamadı! Yakınlaştırdıkça yakınlaştırdı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    20.01.2024 10:00 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyada 16 milyonu aşkın takipçisi bulunan Lana Rhoades'in attığı her adım olay olmaya devam ediyor. Sosyal medya hesaplarını daha aktif bir şekilde kullanmaya başlayan isim geçtiğimiz aylarda imajını yenileyerek saçlarını kestirmişti. Yeni imajını çok beğenmiş olacak ki Rhoades, Instagram hesabının hikaye bölümün arka arkaya kendisini çektiği videolar yayınladı.

    Sosyal medyanın popüler isimlerinden biri olan ve dünya geneline yayılan geniş bir hayran kitlesine sahip olan Lana Rhoades, Instagram hesabının hikaye bölümünden araba koltuğunda kırmızı bir üniformayla çekilen pozlarını paylaşınca olay oldu.

    LANA KAPAK

    Saçlarını yukarıya doğru toplayarak kameraya poz veren Rhoades, aynı hareketi defalarca tekrar etti ve hepsini de sosyal medyasından paylaştı.

    2

    Yüzünün hatlarına yakınlaştırarak yaptığı paylaşımları gündem olurken Rhoades'in güzelliği de hayranlarını mest etmeyi başardı.

    İlginizi Çekebilir

    Erotik sitedeki pozları işinden eden öğretmen hâlâ çok cesur

    Erotik sitedeki pozları işinden eden öğretmen hâlâ çok cesur

     Yatak pozu çok konuşuldu! Pijama seçimi dikkatleri çekti

    Yatak pozu çok konuşuldu! Pijama seçimi dikkatleri çekti

     Ailesi müstehcen fotoğraflarını görünce reddetti! Milyoner oldu

    Ailesi müstehcen fotoğraflarını görünce reddetti! Milyoner oldu

     Göğüs altı dekoltesi yetmeyince bir de pantolonunu çıkarttı

    Göğüs altı dekoltesi yetmeyince bir de pantolonunu çıkarttı

     Sere serpe küvete uzandı! Banyo yaptığı anları paylaştı

    Sere serpe küvete uzandı! Banyo yaptığı anları paylaştı

    Kesfet

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Çevrelerindekilere aldırmadılar! Jet skinin üzerinde sıcak görüntülerÇevrelerindekilere aldırmadılar! Jet skinin üzerinde sıcak görüntüler
    Tabutu boş görünce şoke oldular! Öldükten 6 gün sonra dirildiTabutu boş görünce şoke oldular! Öldükten 6 gün sonra dirildi
    Karısının iş arkadaşıyla ilişkisi olduğunu öğrendi! İntikamı çok konuşulduKarısının iş arkadaşıyla ilişkisi olduğunu öğrendi! İntikamı çok konuşuldu
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Lana Rhoades
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Erken emeklilik, ikinci emekli maaşı, çalışma saati… Yeni reform yolda

    Erken emeklilik, ikinci emekli maaşı, çalışma saati… Yeni reform yolda

    Otomobil sahnesinde yeni dönem!

    Otomobil sahnesinde yeni dönem!

    'Endişeliyim' demişti! 2024 kehanetleri olay oldu

    'Endişeliyim' demişti! 2024 kehanetleri olay oldu

    Karısının iş arkadaşıyla ilişkisi olduğunu öğrendi! İntikamı çok konuşuldu

    Karısının iş arkadaşıyla ilişkisi olduğunu öğrendi! İntikamı çok konuşuldu

    Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum

    Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum

    Uçakta mide bulandıran sapıklık! Hostesi böyle taciz etti

    Uçakta mide bulandıran sapıklık! Hostesi böyle taciz etti

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

    Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

    Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.