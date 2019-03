Laparoskopik kist eksizyonu nedir?

Üreme çağındaki kadınlarda en sık fonksiyonel, yani adet döngüsünün normal süreci nedeniyle fizyolojik olan ve kendiliğinden kaybolan yapılar olarak karşımıza çıkar. Bunun dışında sırasıyla en sık torsiyone over kistleri, endometrioma dediğimiz çikolata kistleri, polikistik over kistik yapısı, benign (iyi huylu)veya malign(kötü huylu) over tümörleri sayılabilir.

En sık görülen yumurtalık kitle sebebi endometriomalardır. 20-30 yaş civarında embryojenik kökenli, iyi huylu olan dermoid kistle de sıklıkla karşılaşılabilir.

YUMURTALIK KİSTİ BELİRTİLERİ

Genellikle yumurtalık kistleri, özellikle küçük olduklarında herhangi bir belirtiye neden olmaz. Kistin boyutu arttığında, baskıdan kaynaklı sorunlar, pelvik ağrı, ilişki sırasında ağrı, sık idrara çıkma ve bağırsak duyarlılığına neden olabilir. Bazen, kistin içinde kanama olabilir veya kist rüptürü olabilir ve bu durum şiddetli pelvik ağrıya yol açabilir. Eğer rüptür sonrası iç kanama olursa acil müdahale gerektiren akut batın durumları ile de hasta başvuru yapabilir.