Lavrov’dan uyarı: "Hafife almayın!"

Sergey Lavrov, Batı ülkelerini Ukrayna'da artmakta olan nükleer çatışma riskini hafife almamaları konusunda uyardı. Lavrov, NATO'nun Ukrayna'ya silah tedarik ederek Rusya'ya karşı vekalet savaşı yürüttüğünü savundu.

"HAFİFE ALMAYIN"

Lavrov, Ukrayna'da savaşı sona erdirecek bir anlaşmanın ülkedeki askeri duruma bağlı olduğunu söyledi. Kendisine yöneltilen Üçüncü Dünya Savaşı’na dair soruyu ise "nükleer çatışma" uyarısı yaparak cevapladı. Lavrov "Olası nükleer çatışma tehlikesi ciddi, gerçek. Hafife almamalıyız." dedi.

"SAVAŞ SAVAŞTIR"

Lavrov röportajda Batı ülkelerinin Ukrayna'ya silah sağlamasına da tepki gösterdi. Bu tür bir desteğin savaşı sona erdirmeye değil uzatmaya yönelik olduğunu belirten Lavrov, "Ukrayna'nın batısındaki depolama tesisleri Rusya tarafından birkaç kez hedef alındı. Başka nasıl olabilir?" dedi. Lavrov, NATO'nun Ukrayna aracılığıyla Rusya'yla savaştığına dikkat çekerek "NATO, vekalet savaşı yürütüyor. Savaş, savaştır" dedi.

Müzakerelerle ilgili olarak da konuşan Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i "kameralara oynamak" ile suçladı ve bu özelliğini İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a benzettiğini ifade etti.



