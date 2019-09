En tatlı börek olan laz böreği, incecik baklava yufkaları arasına nefis bir muhallebi konmasıyla hazırlanır. Şerbetli olarak hazırlanan tatlıyı dilerseniz kuru bir şekilde de tüketebilirsiniz. İşte tüm detaylarıyla laz böreği tarifi geliyor.

LAZ BÖREĞİ YAPIMI

Malzemeler

16 adet baklavalık yufka

200 gr tereyağı

4 adet yumurtanın sarısı

7 su bardağı süt

2 su bardağı toz şeker

4 yemek kaşığı nişasta

4 yemek kaşığı pirinç unu

Bir çimdik karabiber

Şerbetçi için

1,5 su bardağı şeker

Bir su bardağı su

Yapılışı

İlk olarak muhallebiyi pişireceğiz. Bunun için bir tencereye sütüi karabiberi ve toz şekeri alıp kaynatın. Süt kaynamaya başladığı an ocaktan alın.

Tereyağını eritin. 8 adet yufkanın her birini yağlayarak üst üste tepsiye dizin.

Bir kabın içinde yumurta sarılarını, nişastayı, pirinç ununu, karıştırın ve sütlü şekere ilave edin.

Karışımı muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırarak kaynatın. Hazırladığını muhallebiyi yufkaların üzerine dökün.

Kalan 8 yufkanın da her birini yağlayın ve muhallebinin üzerine örtün.

Tatlıyı büyük kareler halinde kesin ve önceden ısıtılmış 185 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Bu süreçte şerbeti hazırlayın. Şerbeti kaynatın ve soğutun. Soğuk şerbeti sıcak hamurun üzerine dökün. Afiyet olsun.

LAZ BÖREĞİ KALORİ

100 gram laz böreği yaklaşık olarak 247 kaloridir. Şerbetli ve hamur işi olduğu için kilosunu korumak isteyenlerin sık tercih etmemeleri gereken bir tatlı türüdür.