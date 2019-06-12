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Leke dizisinde Cem ve Yasemin'i yıkan olay! Leke 8. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 12.06.2019 02:46 | Son Güncelleme

Kanal D'nin sevilen dizisi Leke, 8. son bölümüyle ekrana geldi. Leke'nin son bölümünde Birkan ve ablası Serpil arasında büyük bir hesaplaşma yaşandı. Birkan, Yasemin için ablası Serpil'i karşısına aldı. Cem ve Yasemin birbirlerine sırlarını anlattıkları sırada ise Arda'nın gelmesi ortalığı karıştırdı. Cem'in kardeşi Arda, Yasemin'le ilgili bilgileri ortaya çıkarınca Cem büyük bir şok yaşadı. İşte Leke dizisi 8. son bölümde yaşananlar ve final sahnesi.

Burak Sevinç, Melis Sezen, Selen Uçer, Mehmet Bozdoğan, Nail Kırmızıgül, Tolga Güleç'in başollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Leke'nin 8. yeni bölümü 11 Haziran Salı günü ekrana geldi Leke'nin yeni bölümünde, Serpil, Şirin'in Yasemin'e anlattıklarını öğrenince Yasemin'in kapısına adamlarını gönderir. Bunu duyan Birkan, Serpil'in yakasına yapışır. Birkan'ın Yasemin'e karşı hırslarının olduğunu bilen Serpil, Birkan'ı tahrik eder. Birkan ise ablasına söylediklerinin ardından tokat atar. Serpil ve Birkan, karşı karşıya gelir ve geçmişin hesaplaşmasını yaşar. Serpil, kardeşinin attığı tokada rağmen Birkan'dan asla vazgeçmeyeceğini söyler.

Arda, geçirdiği ağır ameliyat sonrası kendine gelir ancak yaşananları hatırlamaz. Cem ve Ferhan, Arda'nın başında bekler. Birkan, Arda'nın uyandığını öğrenir öğrenmez yanına gider. Cem, Birkan'ı etrafında dahil görmek istemez. Diğer taraftan Yasemin'in Fischer'a attığı tokadın görüntüleri internete düşer. Yasemin, bu görüntüleri Serpil'in haber vermesiyle izler. Görüntüleri izleyen Cem, Yasemin'e karşı haksızlık yaptığı için kendisini affetmez. Yasemin’den özür dilemek isteyen Cem, ona ulaşamayınca bir mektup yazar. Yasemin, Cem’i affedecek mi? Serpil’le yüzleşen Cem, Mehmet’in büyük bir oyun oynadığına emin olur. Cem, elinde görüntülerle şirkete gider ve Mehmet'in karşısına geçip hesap sorar. Herkes Mehmet'in gerçek yüzünü öğrenir.

Cevat komiser, Birkan’ı soruşturmaya devam eder. Bu sırada Şirin, Serpil’in kendisini sattığını anlatmak için karakola gider. Şirin’in ifadesini Cevat komiser alır. Birkan, Yasemin ve Şirin'i Cevat komiserin odasında görünce paniğe kapılır. Serpil yolun sonuna geldiğini düşünür ve telaşlar. Birkan ablasını ipin ucundan kurtarabilecek mi? Cem, Yasemin’e evlenme teklif etmeye karar verir. Yasemin’in görüşmeyi kabul ettiği gecede beklenmedik olaylar gelişir. Yasemin ve Cem'in arasında neler olacağı ise ikilinin yapacağı konuşmalara bağlıdır.

Leke yeni bölümüyle Salı akşamı 20.00'da Kanal D'de!

LEKE GENEL KONUSU
Yasemin’in hikayesi Almanya’da başlamış, hayatın iniş çıkışları içinde kendini yetiştirme yurdunda bulmuştur. Ancak yaşamaktan korkmamış, hukuk fakültesine girmeyi başarmıştır. Artık hem okuyup hem de çalışmaktadır. Hayattaki tek amacı, babaları farklı olduğu için yetiştirme yurdunda büyüyen işitme engelli kardeşinin velayetini almaktır. Bir yandan da kardeşi Murat’ın ameliyatı için para biriktirmektedir. Cem, varlıklı bir ailenin iki çocuğundan büyük olanıdır. Çocukken annesi Belkıs ve babasını ayrı düşüren, hayatlarını alt üst eden bir olaya tanık olmuştur... Cem; işinde başarılı, parlak bir adam olur. Ancak geçmişte yaşananlar yüzünden kadınlara mesafeli ve güvensizdir. Yasemin ve Cem’in hayatı; Cem’in şirketinin organizasyon gecesinde yaşanan bir olayla kesişir. İki kırık kalp, iki yaralı ruh… Karanlık sırların, ihtirasların, entrikaların arasında yeşermeye çalışan saf bir aşk… Gurur mu galip gelecek aşk mı?

LEKE DİZİSİNDE KİM HANGİ ROLDE OYNUYOR?
Burak Sevinç (Cem), Melis Sezen (Yasemin), Selen Uçer (Serpil), Mehmet Bozdağan (Birkan), Nail Kırmızıgül (Ekber), Tolga Güleç (Mehmet), Nurinisa Yıldırım (Ferhan), Ferdi Sancar (Meto), Tuğçe Açıkgöz (Şirin), Lale Başar (Belkıs), Selahhattin Paşalı (Arda), Kerim Tuna Kaba (Murat), Yağmur Özbasmacı (Pelin), Ziya Çiçek(Subutay), Serap Öner (Nevin), Aslı Turanlı (Aysun), Mert Asutay (Oktay), Mehmet Avcı (Cevat), Ali Savaşçı (Hakan)

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