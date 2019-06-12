Leke dizisinde Cem ve Yasemin'i yıkan olay! Leke 8. son bölüm izle!

Burak Sevinç, Melis Sezen, Selen Uçer, Mehmet Bozdoğan, Nail Kırmızıgül, Tolga Güleç'in başollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Leke'nin 8. yeni bölümü 11 Haziran Salı günü ekrana geldi Leke'nin yeni bölümünde, Serpil, Şirin'in Yasemin'e anlattıklarını öğrenince Yasemin'in kapısına adamlarını gönderir. Bunu duyan Birkan, Serpil'in yakasına yapışır. Birkan'ın Yasemin'e karşı hırslarının olduğunu bilen Serpil, Birkan'ı tahrik eder. Birkan ise ablasına söylediklerinin ardından tokat atar. Serpil ve Birkan, karşı karşıya gelir ve geçmişin hesaplaşmasını yaşar. Serpil, kardeşinin attığı tokada rağmen Birkan'dan asla vazgeçmeyeceğini söyler.

Arda, geçirdiği ağır ameliyat sonrası kendine gelir ancak yaşananları hatırlamaz. Cem ve Ferhan, Arda'nın başında bekler. Birkan, Arda'nın uyandığını öğrenir öğrenmez yanına gider. Cem, Birkan'ı etrafında dahil görmek istemez. Diğer taraftan Yasemin'in Fischer'a attığı tokadın görüntüleri internete düşer. Yasemin, bu görüntüleri Serpil'in haber vermesiyle izler. Görüntüleri izleyen Cem, Yasemin'e karşı haksızlık yaptığı için kendisini affetmez. Yasemin’den özür dilemek isteyen Cem, ona ulaşamayınca bir mektup yazar. Yasemin, Cem’i affedecek mi? Serpil’le yüzleşen Cem, Mehmet’in büyük bir oyun oynadığına emin olur. Cem, elinde görüntülerle şirkete gider ve Mehmet'in karşısına geçip hesap sorar. Herkes Mehmet'in gerçek yüzünü öğrenir.