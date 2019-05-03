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Leke dizisinde Mehmet'ten Yasemin'e büyük tuzak! Leke 4. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 03.05.2019 02:15 | Son Güncelleme

Leke dizisinin 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D'de ekrana gelen Leke'nin yeni bölümünde, Yasemin, kendisini büyük bir oyunun içinde buluyor. Cem ve Yasemin yeni bir ilişkinin heyecanıyla aşk yaşıyor. Mehmet'in kurduğu tuzaktan haberi olmayan Yasemin, bu defa nasıl kurtulacak? Yasemin'in peşini bırakmayan Birkan ise Yasemin'in evinde yakalanacak mı? İşte Leke dizisi 4. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Kanal D'nin sevilen dizisi Leke'nin 4. yeni bölümünde, Yasemin, Serpil ve Mehmet'in oyunlarından habersiz yeni bir iş teklifi geldiğini öğrenince sevinçten havalara uçuyor. Cem ise Yasemin'in varlığıyla adeta mutluluğu yakalıyor. Mehmet, Marine Marine Holding'in Ceo'su olabilmek için her türlü tezgahı çevirmeye hazırdır. Arda, annesine Yasemin'in teknede kiraladıkları kız olduğunu söylüyor. Yasemin, tüm bu yanlış anlaşılmaları ortaya çıkarabilecek mi?

Burak Sevinç, Melis Sezen, Selen Uçer, Mehmet Bozdoğan, Nail Kırmızıgül, Tolga Güleç'in başollerde oynadığı Leke yeni bölümüyle 7 Mayıs salı akşamı saat 20.00'da Kanal D'de!

LEKE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

30 Nisan 2019 Salı günü yayınlanan Leke'nin 3. Bölümünde Cem ve Yasemin birbirlerinden etkilendi.

Yasemin, kendisiyle buluşmak isteyip ancak görüşmeye gelmeyen Cem'e çok kızar. Cem'in annesiyle ilgili yaşadığı travmalar Yasemin'e karşı adım atmasına engel olur. Murat'a artık Cem'le görüşmeyeceklerini söyleyen Yasemin, küçük çocuğun iyice hırçınlaşmasına sebep olur. Ablasının Cem'e karşı böyle bir tavır almasını kabul etmeyen Murat ise Cem'e mektup yazar. Yasemin ve Cem, Murat'ın yazdığı mektup sayesinde tekrar bir araya gelir. Yasemin'e karşı kendisini affettirmeyi başaran Cem, Yasemin'e aşık olduğundan artık emin olur.

Murat'ın da ısrarıyla Yasemin ve Cem, birbirlerinden oldukça etkilenmeye başlar. Cem'in, Murat'ı çok sevdiğini gören Yasemin de duygularına karşı gelmez ve Cem'le birlikte vakit geçirmekten hoşlanır. Fakat Yasemin'i takip eden ve gizlice genç kızı izleyen Birkan, Cem'e karşı iyice öfkelenir. Bir diğer taraftan tekneye yapılan baskına dair dosya tekrar açılır. Arda tekrar gözaltına alınır. Bu durumu öğrenen Cem, kardeşinin hatalarını kapatmak yerine kendisine dost olarak görünen aslında arkasından planlar yapan Mehmet'e karşı her şeyi açık oynar. Yasemin ve Cem, tüm zorluklara rağmen mutlu olmayı başarabilecekler mi?

LEKE DİZİSİ GENEL KONUSU NEDİR?

Yasemin’in hikayesi Almanya’da başlamış, hayatın iniş çıkışları içinde kendini yetiştirme yurdunda bulmuştur. Ancak yaşamaktan korkmamış, hukuk fakültesine girmeyi başarmıştır. Artık hem okuyup hem de çalışmaktadır. Hayattaki tek amacı, babaları farklı olduğu için yetiştirme yurdunda büyüyen işitme engelli kardeşinin velayetini almaktır. Bir yandan da kardeşi Murat’ın ameliyatı için para biriktirmektedir. Cem, varlıklı bir ailenin iki çocuğundan büyük olanıdır.

Çocukken annesi Belkıs ve babasını ayrı düşüren, hayatlarını alt üst eden bir olaya tanık olmuştur... Cem; işinde başarılı, parlak bir adam olur. Ancak geçmişte yaşananlar yüzünden kadınlara mesafeli ve güvensizdir. Yasemin ve Cem’in hayatı; Cem’in şirketinin organizasyon gecesinde yaşanan bir olayla kesişir. İki kırık kalp, iki yaralı ruh… Karanlık sırların, ihtirasların, entrikaların arasında yeşermeye çalışan saf bir aşk… Gurur mu galip gelecek aşk mı?

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