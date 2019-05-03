Leke dizisinde Mehmet'ten Yasemin'e büyük tuzak! Leke 4. yeni bölüm fragmanı izle!

Yasemin, kendisiyle buluşmak isteyip ancak görüşmeye gelmeyen Cem'e çok kızar. Cem'in annesiyle ilgili yaşadığı travmalar Yasemin'e karşı adım atmasına engel olur. Murat'a artık Cem'le görüşmeyeceklerini söyleyen Yasemin, küçük çocuğun iyice hırçınlaşmasına sebep olur. Ablasının Cem'e karşı böyle bir tavır almasını kabul etmeyen Murat ise Cem'e mektup yazar. Yasemin ve Cem, Murat'ın yazdığı mektup sayesinde tekrar bir araya gelir. Yasemin'e karşı kendisini affettirmeyi başaran Cem, Yasemin'e aşık olduğundan artık emin olur.

Kanal D'nin sevilen dizisi Leke'nin 4. yeni bölümünde, Yasemin, Serpil ve Mehmet'in oyunlarından habersiz yeni bir iş teklifi geldiğini öğrenince sevinçten havalara uçuyor. Cem ise Yasemin'in varlığıyla adeta mutluluğu yakalıyor. Mehmet, Marine Marine Holding'in Ceo'su olabilmek için her türlü tezgahı çevirmeye hazırdır. Arda, annesine Yasemin'in teknede kiraladıkları kız olduğunu söylüyor. Yasemin, tüm bu yanlış anlaşılmaları ortaya çıkarabilecek mi?

Murat'ın da ısrarıyla Yasemin ve Cem, birbirlerinden oldukça etkilenmeye başlar. Cem'in, Murat'ı çok sevdiğini gören Yasemin de duygularına karşı gelmez ve Cem'le birlikte vakit geçirmekten hoşlanır. Fakat Yasemin'i takip eden ve gizlice genç kızı izleyen Birkan, Cem'e karşı iyice öfkelenir. Bir diğer taraftan tekneye yapılan baskına dair dosya tekrar açılır. Arda tekrar gözaltına alınır. Bu durumu öğrenen Cem, kardeşinin hatalarını kapatmak yerine kendisine dost olarak görünen aslında arkasından planlar yapan Mehmet'e karşı her şeyi açık oynar. Yasemin ve Cem, tüm zorluklara rağmen mutlu olmayı başarabilecekler mi?

LEKE DİZİSİ GENEL KONUSU NEDİR?

Yasemin’in hikayesi Almanya’da başlamış, hayatın iniş çıkışları içinde kendini yetiştirme yurdunda bulmuştur. Ancak yaşamaktan korkmamış, hukuk fakültesine girmeyi başarmıştır. Artık hem okuyup hem de çalışmaktadır. Hayattaki tek amacı, babaları farklı olduğu için yetiştirme yurdunda büyüyen işitme engelli kardeşinin velayetini almaktır. Bir yandan da kardeşi Murat’ın ameliyatı için para biriktirmektedir. Cem, varlıklı bir ailenin iki çocuğundan büyük olanıdır.