Leke dizisinde Sezen Aksu sürprizi! Leke 6. yeni bölüm fragmanı izle!

Kanal D’nin yapımını Tims&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği Leke dizisinin 22 Mayıs Salı ekrana gelecek olan 6. bölümünden yeni fragman yayınlandı. Leke'nin yeni bölümünde, Yasemin ve Cem karşılaştıkları tüm engellere rağmen aşklarını doyasıya yaşıyor.

Burak Sevinç ve Melis Sezen'in başrollerini paylaştığı dizide, müziğin gücü ile aşklarının gücünü birleştiren Yasemin ve Cem hiç olmadıkları kadar mutludur. Başlarına gelen bütün o kötü olaylar bir araya geldiklerinde silinip gider. Cem, büyük aşkı Yasemin'e şarkı söyler. Yasemin'in ise aşık olduğu adama baktıkça ayakları yerden kesilir.

Oyunculuğunun yanı sıra müzikle de ilgilenen Burak Sevinç; kanun, ud ve gitar çalıyor. Dizinin 6’ncı bölümünde Sevinç’in canlandırdığı Cem, Yasemin’i ilk kez evinde ağırlayıp ona kendi elleriyle yemek yapacak. Bu romantik gecede Cem, söyleyeceği şarkıyla hem Yasemin’i hem de ekran başındaki izleyenleri sesiyle büyüleyecek.

YASEMİN VE ARDA KARŞI KARŞIYA GELİYOR!

Leke dizisinin yeni bölümünde, ağabeyi Cem ile arası kötü olan Arda, Yasemin'i gördükten sonra bir plan yapar. Zira amacı Cem'i en zayıf noktasından vurmaktır. Yasemin'i nereden tanıdığını abisine söylemeye kararlıdır. Bu sinsi planını hemen devreye sokar. Birkan ise bir şekilde bu durumdan haberdar olur. Yasemin'e karşı olan takıntı seviyesindeki ilgisi onu deliye döndürmüştür. Cem ile Yasemin'in arasını bozmaya yemin eder. Arka planda bunlar yaşanırken Cem tüm kalbiyle Yasemin'e olan sevgisini belli eder. Yasemin ise sakladığı bu sır yüzünden tedirgindir. Tüm gerçekleri Şirin'in yüzüne vurur. O bunları konuşurken kapı çalar ve karşısında Cem ve Arda'yı görür. Yasemin ne yapacak? Cem'in tepkisi ne olacak?