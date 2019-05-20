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Leke dizisinde Sezen Aksu sürprizi! Leke 6. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 20.05.2019 02:54 | Son Güncelleme

Leke dizisinin 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D'nin sevilen dizisi Leke'nin yeni bölümüne Cem ve Yasemin'in romantik gecesi damga vuracak. Leke'de Cem karakterine hayat veren yetenekli oyuncu Burak Sevinç, Sezen Aksu'nun “Çocuklar Gibi” şarkısını çaldığı gitar eşliğinde seslendirecek. İşte Leke dizisi 6. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Kanal D’nin yapımını Tims&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği Leke dizisinin 22 Mayıs Salı ekrana gelecek olan 6. bölümünden yeni fragman yayınlandı. Leke'nin yeni bölümünde, Yasemin ve Cem karşılaştıkları tüm engellere rağmen aşklarını doyasıya yaşıyor.

Burak Sevinç ve Melis Sezen'in başrollerini paylaştığı dizide, müziğin gücü ile aşklarının gücünü birleştiren Yasemin ve Cem hiç olmadıkları kadar mutludur. Başlarına gelen bütün o kötü olaylar bir araya geldiklerinde silinip gider. Cem, büyük aşkı Yasemin'e şarkı söyler. Yasemin'in ise aşık olduğu adama baktıkça ayakları yerden kesilir.

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Oyunculuğunun yanı sıra müzikle de ilgilenen Burak Sevinç; kanun, ud ve gitar çalıyor. Dizinin 6’ncı bölümünde Sevinç’in canlandırdığı Cem, Yasemin’i ilk kez evinde ağırlayıp ona kendi elleriyle yemek yapacak. Bu romantik gecede Cem, söyleyeceği şarkıyla hem Yasemin’i hem de ekran başındaki izleyenleri sesiyle büyüleyecek.

YASEMİN VE ARDA KARŞI KARŞIYA GELİYOR!
Leke dizisinin yeni bölümünde, ağabeyi Cem ile arası kötü olan Arda, Yasemin'i gördükten sonra bir plan yapar. Zira amacı Cem'i en zayıf noktasından vurmaktır. Yasemin'i nereden tanıdığını abisine söylemeye kararlıdır. Bu sinsi planını hemen devreye sokar. Birkan ise bir şekilde bu durumdan haberdar olur. Yasemin'e karşı olan takıntı seviyesindeki ilgisi onu deliye döndürmüştür. Cem ile Yasemin'in arasını bozmaya yemin eder. Arka planda bunlar yaşanırken Cem tüm kalbiyle Yasemin'e olan sevgisini belli eder. Yasemin ise sakladığı bu sır yüzünden tedirgindir. Tüm gerçekleri Şirin'in yüzüne vurur. O bunları konuşurken kapı çalar ve karşısında Cem ve Arda'yı görür. Yasemin ne yapacak? Cem'in tepkisi ne olacak?

LEKE'DE YÖNETMEN DEĞİŞİKLİĞİ
Salı akşamlarına güçlü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla damga vuran Leke’nin yönetmeni değişti. İlk bölümden itibaren Metin Balekoğlu’nun yönettiği diziyi, 7. bölüm itibarıyla Şenol Sönmez yönetecek.

LEKE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yasemin Mehmet'in tuzağına düşerek Fischer'dan duyduklarıyla şok geçirir. Olayın yaşandığı otele aynı anda Mehmet ve Cem gelir ve Yasemin oteli apar topar terk eder. Genç kız soluğu yetiştirme yurdunda bakıcılık yapan Nevin'in yanında alır. Yaşadıklarıyla şok yaşayan Yasemin, adeta yıkılmıştır. Yasemin, Mehmet'in kendisi ve Cem üzerinden oynadığı oyunda Cem'in Ceo olmasını engellemesi için bu durumu Cem'e anlamak istemez. Bu sırada Marin Marin'de yeni Ceo'nun açıklanacağı gün gelir. Cem, Mehmet'in her türlü oyunlarına rağmen Ceo'luk görevini alabilmesi oldukça zorlaşır.

Serpil'in odasına ve Yasemin'in masasına dinleme cihazı yerleştiren Birkan, Yasemin'in Serpil'e, Fischer'la olan olayın hesabını sorduğunda her şeyi duyar. Birkan ise Serpil'den bunun hesabını sorar. Belkıs'ın şirketini araştıran Ekber, bulduğu bilgileri Cem'le paylaşır. Cem öğrendikleriyle annesine bir kez defa öfke duyar. Cem, annesi Belkıs'la yüzleşir.

Arda, annesi ve halasının üzerindeki baskıyla kendini ispatlamak için şirketine açılış partisi düzenlemeye karar verir. Parti organizasyonunu Hoyo'ya verir ve gecede Yasemin görev alır. Ferhan ve Cem'i açılışa davet eder. Yasemin'i tekne baskını gecesinden tanıyan Arda büyük bir oyun oynar. Davette, Arda, Cem ve Yasemin bir araya gelir. Cem, Yasemin'in yaşadıklarını öğrenmeye çalışır.

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