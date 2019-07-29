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Leonardo DiCaprio ile Robert De Niro aynı projede

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SİNEMA TV  | 29.07.2019 13:22 | Son Güncelleme

Martin Scorsese ile Leonardo DiCaprio iş birliğinde hazırlanan Killers of the Flower Moon’un oyuncu kadrosunda Robert De Niro da yer alacak.

Leonardo DiCaprio ile Robert De Niro aynı projede

Ödüllü aktör Leonardo DiCaprio ile ödüllü yönetmen Martin Scorsese’nin ortak projesi Killers of the Flower Moon’un oyuncu kadrosuna Robert De Niro dahil oldu. The Aviator, Gangs of New York ve The Departed gibi filmlerde birlikte çalışan Martin Scorsese ve Leonardo DiCaprio ikilisi altıncı kez bu proje için yan yana geldi. Şu sıralar Robert De Niro ve Al Pacino’lu yeni filmi The Irishman’le meşgul olan Martin Scorsese‘nin bir sonraki filmi, David Grann‘in romanından uyarlanan Killers of the Flower Moon olacak.

David Grann‘in çok satan romanından uyarlanan yapım; 1920-1925 yılları arasında o dönem dünyanın belki de en zengin insanları olarak bilinen Osage yerlilerinin yaşadıkları yerde petrol bulunmasının ardından sistematik bir biçimde katledilmesinin gerçek hikâyesini konu alıyor. Olayı araştıran birçok araştırmacının öldürülmesi üzerine sürece dahil olan FBI’ın o zamana kadarki en önemli ve en büyük davası olan The Osage Murders, ABD tarihinin en ölümcül komplolarından bir tanesi olarak adım adım gün yüzüne çıkacaktır.

Forrest Gump, The Insider, The Curious Case of Benjamin Button ve Munich gibi filmlerle tanınan Oscar ödüllü senarist Eric Roth’un kaleme aldığı projenin çekimlerine 2020’nin ilkbaharında başlanması planlanıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Martin Scorsese Leonardo DiCaprio Robert De Niro

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