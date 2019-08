Leonardo DiCaprio oyuncu olmak isteyenlere tavsiye verdi

Sinema tarihinin en çok izlenen filmlerinden Titanic ile adını geniş kitlelere duyuran Leonardo DiCaprio, son olarak usta yönetmen Quentin Tarantino imzalı Bir zamanlar… Hollywood’da (Once Upon a Time in Hollywood) filminde boy gösterdi. Alejandro G. Iñárritu'nun yönettiği Diriliş (The Revenant) filmiyle En İyi Erkek Oyuncu Oscar ödülüne layık görülen Leonardo DiCaprio, film endüstrisinde kariyer yapmak isteyen oyunculuk meraklılarına küçük bir tavsiye verdi.

The Mirror’a konuşan aktör, soru cevap kısmında Quentin Tarantino ve Brad Pitt’le çalıştığı Bir zamanlar… Hollywood’da (Once Upon a Time in Hollywood) filmini ve kendi kariyerini tartıştı. Ünlü oyuncu şöyle konuştu:

Film çekmeye dair en güzel şey, filmlerde çalışmak ve bu sektöre girmek isteyenlere söylediğim ilk şey; yaptığınız işin sonsuza kadar pelikülden oluşan bir tarihe kazınmasıdır.

“Benim gibi, onları izlemeye başlayın, gidin ve sizden önce neler yapıldığını görün” diyen DiCaprio sözlerini şöyle sürdürdü:

Kendinizi bu harikaların bazılarıyla karşılaştırın ve işte oradan başlayın. (...) Daima film izliyorum ve sinema tarihinde yapılanlar beni büyülüyor.

Quentin Tarantino Bir zamanlar… Hollywood’da filmiyle ABD gişesinde kendi rekorunu kırmıştı. Filmde ışığını kaybetmiş bir aktörü canlandıran DiCaprio’ya marifetli dublörü rolündeki Brad Pitt eşlik ediyor.