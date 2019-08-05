Mynet Trend

Leonardo DiCaprio oyuncu olmak isteyenlere tavsiye verdi

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 05.08.2019 13:04 | Son Güncelleme

Yakışıklı aktör Leonardo DiCaprio, oyuncu olmak isteyenlere tavsiyeler verdi. Aktör “Daima film izliyorum ve sinema tarihinde yapılanlar beni büyülüyor” dedi.

Leonardo DiCaprio oyuncu olmak isteyenlere tavsiye verdi

Sinema tarihinin en çok izlenen filmlerinden Titanic ile adını geniş kitlelere duyuran Leonardo DiCaprio, son olarak usta yönetmen Quentin Tarantino imzalı Bir zamanlar… Hollywood’da (Once Upon a Time in Hollywood) filminde boy gösterdi. Alejandro G. Iñárritu'nun yönettiği Diriliş (The Revenant) filmiyle En İyi Erkek Oyuncu Oscar ödülüne layık görülen Leonardo DiCaprio, film endüstrisinde kariyer yapmak isteyen oyunculuk meraklılarına küçük bir tavsiye verdi.

The Mirror’a konuşan aktör, soru cevap kısmında Quentin Tarantino ve Brad Pitt’le çalıştığı Bir zamanlar… Hollywood’da (Once Upon a Time in Hollywood) filmini ve kendi kariyerini tartıştı. Ünlü oyuncu şöyle konuştu:

Film çekmeye dair en güzel şey, filmlerde çalışmak ve bu sektöre girmek isteyenlere söylediğim ilk şey; yaptığınız işin sonsuza kadar pelikülden oluşan bir tarihe kazınmasıdır.

“Benim gibi, onları izlemeye başlayın, gidin ve sizden önce neler yapıldığını görün” diyen DiCaprio sözlerini şöyle sürdürdü:

Kendinizi bu harikaların bazılarıyla karşılaştırın ve işte oradan başlayın. (...) Daima film izliyorum ve sinema tarihinde yapılanlar beni büyülüyor.

Quentin Tarantino Bir zamanlar… Hollywood’da filmiyle ABD gişesinde kendi rekorunu kırmıştı. Filmde ışığını kaybetmiş bir aktörü canlandıran DiCaprio’ya marifetli dublörü rolündeki Brad Pitt eşlik ediyor.

PARTNER Aşk Adası yarışmacısından skandal ilişki itirafı! Aşk Adası yarışmacısından skandal ilişki itirafı!
Shameless ve Ray Donovan’ın yayın tarihleri belli olduShameless ve Ray Donovan’ın yayın tarihleri belli oldu
Yeni filmi için bambaşka biri olduYeni filmi için bambaşka biri oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Leonardo DiCaprio Bir Zamanlar... Hollywood'da Once Upon A Time In Hollywood The Revenant Diriliş

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji'den sağanak yağış ve sel uyarısı

Meteoroloji'den sağanak yağış ve sel uyarısı

Sabah 05.30'da başladı! Tek tek kaldırılıyor

Sabah 05.30'da başladı! Tek tek kaldırılıyor

Kız kardeşi ve erkek arkadaşını yan yana gördü! Sonrası korkunç

Kız kardeşi ve erkek arkadaşını yan yana gördü! Sonrası korkunç

İmamoğlu'ndan İstanbullulara müjde!

İmamoğlu'ndan İstanbullulara müjde!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Güven Bana yarışmasına damga vuran 'İstiklal Marşı' sorusu

Güven Bana yarışmasına damga vuran 'İstiklal Marşı' sorusu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Romantik komedi sevenler sinemadaki yerinizi alın!

Romantik komedi sevenler sinemadaki yerinizi alın!

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yarışmacı! 'Bu para bana ölene kadar yeter'

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yarışmacı! 'Bu para bana ölene kadar yeter'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
"Randıman" filminin çekimleri başladı

"Randıman" filminin çekimleri başladı

Shameless ve Ray Donovan’ın yayın tarihleri belli oldu

Shameless ve Ray Donovan’ın yayın tarihleri belli oldu

Millie Bobby Brown imajını değiştirdi

Yeni filmi için bambaşka biri oldu

Halo oyununun dizi versiyonunun kadrosu açıklandı

Oyun severler bu diziyi bekliyor! Oyuncu kadrosu belli oldu

ABD Box Office rakamları belli oldu

Aslan Kral tahttan indi!

İşte Ağustos ayının en popüler oyuncuları

İşte Ağustos ayının en popüler oyuncuları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.