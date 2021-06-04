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  4. Levent Kırca'nın oğluyla evlenmişti! Ayça Erturan'dan bebek sürprizi

Levent Kırca'nın oğluyla evlenmişti! Ayça Erturan'dan bebek sürprizi

04.06.2021 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yönetmen Oğulcan Kırca ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Ayça Erturan, anne oluyor. 4,5 aylık hamile olduğunu açıklayan Erturan, müjdeli haberi ailesi ve dostlarına unutulmaz bir sürprizle verdi.

2014 yılında merhum Levent Kırca'nın oğlu Oğulcan Kırca ile nikah masasına oturan oyuncu Ayça Erturan, anne olacağını duyurdu. 4,5 aylık hamile olduğunu açıklayan Erturan, müjdeli haberi ailesi ve dostlarına, içinde ultrason fotoğrafı olan bir hediye kutusuyla verdi.

Ayça Erturan, aralarında; Yıldız Atiksoy, Birce Akalay, İbrahim Büyükak, Hande Soral, Şükrü Özyıldız, Ebru Cündübeyoğlu, Hande Soral, Sarp Akkaya, Caner Erdeniz ve Müge Boz'un da yer aldığı pek çok ünlü isimlerin kutuyu açarken verdikleri tepkiyi kayda aldı.

ŞAKA ZANNETTİLER

Ayça Erturan'ın müjdeli haberini ilk başta şaka zanneden, ardından şaşkınlıkları yüzlerine yansıyan arkadaşları, şoku kısa sürede atlatıp, oyuncunun bebek sevincine ortak oldu.

"ONLARA KÜÇÜK SÜRPRİZLER YAPIN"

Erturan, daha sonra ortaya çıkan görüntüleri video klip haline getirip, "Onlara küçük sürprizler yapın" notuyla Instagram hesabından yayınladı. Paylaşımıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören oyuncuya tebrik mesajları yağdı

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Anahtar Kelimeler:
Ayça Erturan Levent Kırca
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