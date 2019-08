Lezzetli kurban eti pişirmenin püf noktaları

Lezzetli et yemekleri için etin kesimi kadar dinlendirilmesinin de çok önemli olduğunu kaydeden Öğr. Görevlisi Ufuk Samav, etin kesildiği gün ızgara, kavurma ve mangal olarak tüketilmesinin lezzetsiz et pişirmede en sık yapılan yanlışlardan biri olduğunu söyledi. Et yeni kesildiğinde hücre yapıları tam olarak ölmediği için ette kasılma meydana geldiğini ve bu etlerle yapılan yemeklerin de lezzetsiz olduğunu ifade eden Samav, kesilen kurbanlık etleri en az bir gün dinlendirmek gerektiğini belirtti. Etlerin dinlendirme sürelerinin kurbanlığın büyükbaş ve küçükbaş olmasına göre değiştiğini de vurgulayan Samav, "Büyükbaş hayvanların etleri iki gün civarında dinlendirilmeli. Küçükbaş hayvan eti ise bir gün dinlendirilmeli. Bu dinlendirme işlemi serin ortamlarda ve buzdolabında gerçekleştirilmeli. Çünkü sıcak ortam ette bakteri oluşumuna neden olur ve et bozulur” dedi.

ETİ LEZZETLENDİRECEK PAPAYA, ANANS VE KİVİ KARIŞIMI

Lezzetli et yapımında bir diğer önemli noktanın yapılacak yemeğe uygun et seçimi ve etin kalitesi olduğunu aktaran Samav, "Etler kalitesine göre derecelendirilir. Bonfile, antrikot, biftek, pirzola gibi etler birinci kalite etlerdir. Bu etler genelde mangal veya ızgara yapımında kullanılır. İkinci kalite etler; suda pişirilen, tencerede yemeği yapılan etlerdir. Üçüncü kalite etlerin ise sert oldukları için en az iki saat pişirme süreleri vardır. Ancak kullanılan yeni tekniklerle etlerde yumuşama ve olgunlaşma yapabiliyoruz. Bunu papaya, ananas ve kivi gibi ürünlerle yapıyoruz. Böylece etin hücresel bağ dokusu sertliğini yumuşatabiliyoruz. Bunun yanı sıra eti yumuşatmak için papaya ya da ananası, süt ve zeytinyağı ile karıştırabiliriz. Böylece yapılacak kavurma, mangal ya da ızgaralarda et çok daha lezzetli olacaktır” diye konuştu.