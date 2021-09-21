LG’den 325 inç büyüklüğünde dev TV

Modeller, 108 inç HD panelden 325 inç 8K panele kadar Direct View LED (DVLED) ekranlara sahip olacak. CNET raporuna göre en yüksek olanı 1,7 milyon dolara mal oluyor.

BOYUTLARI OLDUKÇA BÜYÜK

LG burada yeterince küçük LED’leri ayrı alt pikseller olarak kullanıyor ve bu da yanma riski olmadan en derin siyah seviyelerini oluşturmak için en zorlu görev. Her neyse, genel donanım o kadar büyük ki normal evlerin çoğuna pek uymuyor. Fotoğraflardan da görülebileceği gibi devasa büyüklükte.

Genel olarak, ekranlar 16:9 en boy oranı sunuyor. Ancak LG’nin, herhangi bir tüketicinin yan yana iki video beslemesini oynatması gerekmesi durumunda sunabileceği 32:9’u da var. Fiyatlandırma hakkında kabaca bir fikir edinmek adına bu dev televizyonun yanında LG’nin yuvarlanabilir OLED TV’sinin uygun fiyatlı kaldığını söyleyelim.

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