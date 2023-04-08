Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. “Libido eksikliğini giderecek” dedi! Kendi terinden hazırlanan parfümü çıkarttı... “Erkekler buna bayılıyor”

“Libido eksikliğini giderecek” dedi! Kendi terinden hazırlanan parfümü çıkarttı... “Erkekler buna bayılıyor”

08.04.2023 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilyalı sosyal medya fenomeni Wannessa Moura, koronavirüs pandemisinin başında çalışmalarını yürüttüğü parfüm fikrini hayata geçirdi. Kendi terinden oluşturulan parfümü piyasaya çıkarttığını duyuran Moura, kokunun insanlardaki libido eksikliğini gidereceğini iddia etti.

“Libido eksikliğini giderecek” dedi! Kendi terinden hazırlanan parfümü çıkarttı... “Erkekler buna bayılıyor”

29 yaşındaki Brezilyalı sosyal medya fenomeni Wannessa Moura kendi ter kokusundan oluşturduğu parfümü çıkarttı. Parfüm fikrinin koronavirüs pandemisinin başlarında oluştuğunu dile getiren Moura, tüm hayatına giren erkeklerin kokusunu seksi bulduğunu söylemesi üzerine doğduğunu ifade etti. Mandalina, bergomot ve pembe biberiyenin yanında kendi terini de karıştırdığı parfümünü anlatan fenomen isim kullananların aşk hayatını olumlu yönden etkileyeceğini iddia etti.

“ERKEKLE BUNA BAYILIYOR”

kapak3

Her şişede duygusallık ve kadınlık dokunuşu için terin 8 mililitre bulunduğu ifade eden Moura, “Eşinizle çıkmak ve hoş deneyimler yaşamak veya sevdiklerinizin dikkatini çekmek için ideal bir parfüm. Erkekler buna bayılıyor. Tamamen libido eksiklğini giderecek” dedi.

İlginizi Çekebilir

Kutsal dağın tepesinde cinsel ilişki görüntüleri çekip yayınlayınca...

Kutsal dağın tepesinde cinsel ilişki görüntüleri çekip yayınlayınca...

 Vajinasına dövme yaptırdı! Yetmedi o anları paylaştı

Vajinasına dövme yaptırdı! Yetmedi o anları paylaştı

 İlişki seslerini çekip paylaştı! “Bir saatten fazladır...”

İlişki seslerini çekip paylaştı! “Bir saatten fazladır...”

 Komşularının ilişki sırasında çıkardıkları sesleri kaydetti!

Komşularının ilişki sırasında çıkardıkları sesleri kaydetti!

 İlişki sesi yankılandı! Komşusu öyle bir not gönderdi ki...

İlişki sesi yankılandı! Komşusu öyle bir not gönderdi ki...

 Sevişme sesleri çileden çıkardı! Çift, gazeteye yataktan poz verdi

Sevişme sesleri çileden çıkardı! Çift, gazeteye yataktan poz verdi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sevgilisi ‘Çok çirkinsin’ deyip ayrıldı! Öyle bir intikam aldı ki...Sevgilisi ‘Çok çirkinsin’ deyip ayrıldı! Öyle bir intikam aldı ki...
Çifte ihanet! Sevgilisiyle gittiği mekanda kocasının ihanetini yakaladıÇifte ihanet! Sevgilisiyle gittiği mekanda kocasının ihanetini yakaladı
Derste müfredat yerine cinsel hayatını anlattıDerste müfredat yerine cinsel hayatını anlattı
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya parfüm fenomen

En Çok Okunan Trend Haberler

Tepki çeken görüntüler! Canlı canlı paketlediler

Tepki çeken görüntüler! Canlı canlı paketlediler

Defalarca tecavüz edip öldürdü! Cansız bedenini parçalara ayırdı

Defalarca tecavüz edip öldürdü! Cansız bedenini parçalara ayırdı

Denizin ortasında cinsel ilişkiye girdiler! Saniye saniye ifşa edildiler

Denizin ortasında cinsel ilişkiye girdiler! Saniye saniye ifşa edildiler

Dünyanın konuştuğu olay kadın sessizliğini bozdu

Dünyanın konuştuğu olay kadın sessizliğini bozdu

İlginizi Çekebilir

Aylarca bebek gibi baktı! “İyileşince ilk işi yeniden beni aldatmak oldu”

Aylarca bebek gibi baktı! “İyileşince ilk işi yeniden beni aldatmak oldu”

"18 kilo altınım var" demişti! Şaşırtan itiraf... 2.5 milyon borca girip...

"18 kilo altınım var" demişti! Şaşırtan itiraf... 2.5 milyon borca girip...

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Tepki çeken görüntüler! Canlı canlı paketlediler

Tepki çeken görüntüler! Canlı canlı paketlediler

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslarda bahar fırsatı!

İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslarda bahar fırsatı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.