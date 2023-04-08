“Libido eksikliğini giderecek” dedi! Kendi terinden hazırlanan parfümü çıkarttı... “Erkekler buna bayılıyor”

29 yaşındaki Brezilyalı sosyal medya fenomeni Wannessa Moura kendi ter kokusundan oluşturduğu parfümü çıkarttı. Parfüm fikrinin koronavirüs pandemisinin başlarında oluştuğunu dile getiren Moura, tüm hayatına giren erkeklerin kokusunu seksi bulduğunu söylemesi üzerine doğduğunu ifade etti. Mandalina, bergomot ve pembe biberiyenin yanında kendi terini de karıştırdığı parfümünü anlatan fenomen isim kullananların aşk hayatını olumlu yönden etkileyeceğini iddia etti.

“ERKEKLE BUNA BAYILIYOR”

Her şişede duygusallık ve kadınlık dokunuşu için terin 8 mililitre bulunduğu ifade eden Moura, “Eşinizle çıkmak ve hoş deneyimler yaşamak veya sevdiklerinizin dikkatini çekmek için ideal bir parfüm. Erkekler buna bayılıyor. Tamamen libido eksiklğini giderecek” dedi.



