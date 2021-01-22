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Lina isminin anlamı nedir? O ünlü çift de bu ismi koydu! Lina Kur'an'da geçiyor mu?

22.01.2021 17:30 | Son Güncelleme:
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Lina isminin anlamı nedir? O ünlü çift de bu ismi koydu! Lina Kur'an'da geçiyor mu?

Yeni anne ve baba olacak kişinin üzerinde en çok kafa yorduğu konulardan bir tanesi isim seçimi. Çok sayıda isim arasından hem soyadı ile uyumlu hem de güzel tınısı ve anlamı olan bir isim seçmek isteyen ebeveynler, detaylı bir araştırma yapılıyor. Son dönemin en çok araştırılan isimlerinden bir tanesi de Lina ismi. Dolayısıyla Lina isminin anlamı nedir diye merak ediliyor. İşte Lina isminin analizi ve manası

Farklı isimler gündeme geldiğinde bu isimlerin anlamı herkes tarafından merak ediliyor. Özellikle son dönemde ebeveynler, çocuklarına isim koyacakları zaman güncel ve farklı isimlere de bakıyor. Bu tarz isimlerin anlamları da anne ve babalar için büyük önem taşıyor. Çünkü isimlerin anlamlarının kişinin karakteri üzerinde büyük bir etkisinin olduğu düşünülüyor. Son yıllarda yeni doğan bebeklerde sıkça duyulan isimlerden bir tanesi de Lina ismi. Dolayısıyla insanlar Lina isminin anlamı nedir diye merak yaşıyor. Çevresinde bu ismi duyanlar ya da çocuğuna koymak isteyenler de Lina ne demek sorusuna yanıt arıyor. İşte bu güzel ismin analizi ve sahip olduğu anlamlar...

LİNA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Çocuklarına Lina ismini koymayı düşünen ebeveynler, bu ismin sahip olduğu anlamları da araştırıyor. Çünkü isimlerin anlamları dolayısıyla çocukların karakterlerine etki ettiği düşünülüyor. Son yılların en popüler isimleri arasında bu isim de yer alıyor. Özellikle çocuklarına bu ismi koyan ünlülerle birlikte yeni çocuk sahibi olacak olan kişiler bu ismi de araştırmaya başladı. Lina isminin anlamı hurma fidesidir.

Anlamını öğrenenler bu ismi çocuklara verilip verilmeyeceğini de merak ediyor. Bilindiği kadarıyla bu ismi çocuğa koyma konusunda bir sakınca yok. Dolayısıyla ebeveynler yeni doğan çocuklarına bu ismi vermeyi düşünebiliyor. Son dönemin en popüler ünlüleri arasında yer alan oyuncu Pelin Akil ile Anıl Altan çiftinin 2019 yıllarında ikiz kızları dünyaya geldi. Çift, kızlarının birine Lina ismini, diğerine ise Alin ismini koydu.

LİNA İSMİNİN ANALİZİ

Çocuğa verilen ismin karakteri üzerinde bir etkisinin olduğuna dair inancın hakim olması nedeniyle anne ve babalar bebeklerine isim seçerken anlamını ve harflerin temsil ettiği özellikleri detaylı bir şekilde araştırıyor. Her bir harf farklı bir karakteri temsil ediyor. Bu nedenle isim analizi yaparken her bir harfin temsil ettiği karakter özelliğinden yola çıkılarak bir çıkarım sağlanabiliyor. Bu doğrultuda Lina isminin harflerinin temsil ettiği karakter özellikleri şöyle:

  • L: Sanatsal anlamda yeteneğe sahip
  • İ: Kırılgan
  • N: Sağduyu sahibi
  • A: Enerjik ve atılgan

İsmin içerisinde bulunan harflerin özelliklerinden yola çıkılarak bu isme sahip kişilerin karakter özelliklerine dair de bir yorum yapılabiliyor. Buna göre bu isme sahip olan kişiler sanata düşkün olmakla beraber sanatsal anlamda da becerilere sahip oluyorlar. Aynı zamanda yapı itibarıyla kırılgan bir özellik taşıdıkları için bu kişilere hassas davranılması önem taşıyor. Sağduyu sahibi oldukları için çevrelerinde sevilen bu kişiler, olaylar karşısında da soğukkanlılıklarını koruyorlar ve çevreye pozitif bakıyorlar. Girişken yapıları bu kişilerin çevrelerine enerji saçmalarını sağlıyor. Bu sayede arkadaşları ve girdikleri ortamlarda sevildiklerini söylemek mümkün.

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LİNA İSMİNİN MANASI

Lina ismi TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer almıyor. Arapça kökene sahip olan ve kız çocuklarında tercih edilen bu ismin Haşr suresinin 5. ayetinde geçen line kelimesinin latin harfleriyle yazılmış şekli olduğu biliniyor. Yumuşak hurma ağacı manasına gelen bu isim aynı zamanda Eski Yunan'da olimpiyat oyunlarında kazanan kişilere verilen ve zeytin ağacının dallarıyla yapraklarından yapılan taç anlamına da geliyor.

Lina isminin falında da belirgin özelliklerinden bir tanesi olan kararlılığının sıkıntılarını atlatma konusunda mücadeleci bir tavır göstereceğine işaret ettiği belirtiliyor. Romantik ilişkilerinde ise karşılarındaki kişiye tutkuyla bağlı oldukları için ona çok değer veriyorlar. Sorumluluktan kaçmayanlar her işlerinde başarılı olabiliyorlar. Dakik olmalarıyla bilinen bu kişiler aynı zamanda oldukça romantikler ve sürpriz yapmaktan çok hoşlanıyorlar. Cömert bir yapıya sahip oldukları için de sevdikleri kişiler için ve çevrelerindeki insanlar için para harcamaktan geri durmuyor ve aksine bundan memnun oluyorlar.

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