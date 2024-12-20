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  4. Lise bahçesine yüzlerce arı akın etti! Öğrencilere arı sürüsü saldırdı: 32 öğrenci yaralanarak hastanelik oldu

Lise bahçesine yüzlerce arı akın etti! Öğrencilere arı sürüsü saldırdı: 32 öğrenci yaralanarak hastanelik oldu

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
20.12.2024 15:19
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Hindistan'ın Kendrapara kasabası yakınlarındaki devlet lisesinin bahçesine arı sürüsü akın etti. Arı sürüsünün öğrencilere saldırmasından sonra 32 öğrenci yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Lise bahçesine yüzlerce arı akın etti! Öğrencilere arı sürüsü saldırdı: 32 öğrenci yaralanarak hastanelik oldu

MYNET|DIŞ HABERLER Hindistan'ın Kendrapara kasabası yakınlarındaki devlet okulu Ramachandra Nodal Lisesi'ne akın eden arı sürüsünün öğrencilere saldırması ülkede panik yarattı. Okul bahçesinde gerçekleşen saldırıda 32 öğrenci yaralandı. Saldırı sırasında okulda yıllık bir etkinlik düzenlendiği, arıların saldırması sırasında öğretmen ve öğrencilerin de etkinliğe katılmak için okul bahçesinde bulunduğu bildirildi. Arı saldırısı öğretmen ve öğrenciler arasında paniğe neden oldu.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Öğretmenler okul bahçesindeki bir araçta arı kovanının bulunduğunu bildiklerini ve uzun süredir orada bulunmasına rağmen herhangi bir sorun yaşamadıklarını söyledi. Öğretmenlerin iddiasına göre bir maymunun arı kovanına müdahale etmesi arıları kızdırdı ve okul bahçesinde bulunan öğretmen ve öğrencilere saldırmasına yol açtı.

Yaralı öğrenciler arı sokmalarının tedavisi için Derabish'teki bir toplum sağlık merkezine (CHC) kaldırıldı. Tıbbi müdahalenin ardından, Derabish polis karakolu müfettişi Kishore Tarai, tüm bireylerin durumunun stabil olduğunu doğruladı.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan arı
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