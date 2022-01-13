Lise öğrencisi eve giremeyince gerçek ortaya çıktı! Annesi başından vurulmuş halde bulundu

Olay, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Adabük Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah saatlerinde annesi Habibe Kara ile vedalaşarak okula giden lise öğrencisi S., okuldan eve döndüğünde, evinin kapısının açılmaması üzerine komşularından yardım istedi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Komşular tarafından 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla kapının açılması üzerine eve giren polisler, Habibe Kara’yı başından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kara, ağır yaralı olarak Espiye Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kara, buradaki müdahalelerinin ardından sevk edildiği Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Evde inceleme yapan Espiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayda kullanıldığı düşünülen silahı Habibe Kara’nın yanında buldu. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Öte yandan Habibe Kara’nın üçüncü evliliğini yaptığı, eşi Tahsin Kara’nın (80) geçen yıl kronik hastalık nedeniyle vefat ettiği öğrenildi. Habibe Kara’nın yakınlarından alınan bilgiye göre, kadının daha önce İstanbul’da intihar girişiminde bulunduğu ileri sürüldü. (DHA)

