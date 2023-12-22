Lottie Moss'un iç çamaşırıyla verdiği yatak pozları sosyal medyayı alev alev yaktı! Ne sınır tanıdı ne de limit...

OnlyFans üzerinden yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde adından söz ettiren Lottie Moss, sosyal medyada hayal gücüne az şey bırakan pozlarla hayranlarının karşısına çıktı.
Kusursuz fiziğini iç çamaşırını çorapla kombinleyerek ön plana çıkartan Moss yatağının üzerinde poz verdi. Fenomen isim gönderisine ise, "En sevdiğim iç çamaşırı setim" notunu ekledi.
Hollywood film yıldızı Leonardo DiCaprio ile birlikte olduğu söylenen Lottie Moss aşk hayatına yönelik iddialara yanıt vermemeyi tercih etmişti. Moss ve DiCaprio'nun aşk haberleri ikilinin Londra'daki bir gece kulübünde birlikte eğlenmelerinden sonra ortaya çıkmıştı.