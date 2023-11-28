Lottie Moss yatak odası itirafıyla eski sevgilisine gönderme yaptı! Performans yorumu sosyal medyayı salladı

Dünyaca ünlü İngiliz top model Kate Moss'un kız kardeşi Lottie Moss, sosyal medyadan yaptığı paylaşımları sayesinde limitleri zorlamayı seven bir isim haline geldi. Moss'un hayranları aşk hayatına dair ünlü ismin itiraflarına yabancı olmasa da eski sevgilisine gönderme yaptığı açıklaması gündeme geldi. Lottie Moss, hayal kırıklığı yaratan yatak odası performanslarını hatırlatarak eski sevgililerine sert bir gönderme yaptı.

"ONLAR HEP AŞAĞIDALAR"

"Don't At Me Babes" adlı 4Reality şovuna konuk olan Moss, İçerik yaratıcısı Chezablonde'un sunuculuğunu yaptığı programa itirafıyla damga vurdu. Moss eski erkek arkadaşlarının yatak odasındaki performansı için, "Onlar Clapham kavşağı gibi ta aşağılardalar!" ifadelerini kullandı. Moss'un sözleri sosyal medyada gündem yarattı.