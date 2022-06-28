Lottie Moss 'yok gibi' mayosuyla sınırları zorladı! "Her yerin ortada"

Kate Moss'un kardeşi Lottie Moss'un zaman zaman yaptığı paylaşımlar ve açıklamalar gündem oluyor. Erotik pozlarını paylaşmaktan ve bu paylaşımlarla para kazanmaktan da çekinmeyen model yeni pozlarıyla olay oldu.

Neredeyse yok denecek bir bikiniyle pozlar veren Lottie Moss'u görenler şoke oldu. Hayranlarının bir kısmı fotoğraflara beğeni yağdırırken bir kısmı ise "Hiç giymeseydin" yorumları yaptı.

UYUŞTURUCU İTİRAFI

Kısa süre önce uyuşturucu bağımlığı yüzünden tedavi gören Moss açıklamasında gittiği çekimlede kendisine sık sık uyuşturucu verildiği söyledi. Lottie Moss açıklamasında "'Şimdi sana uyuşturucu bulacağız, bir içki içeceğiz ve iyi olacaksın' dediler" yorumunda bulundu.



