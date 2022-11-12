Love Island (Aşk Adası) yıldızı Megan Barton Hanson, seksi pozlarını sattığı ikinci hesabını açtı! Bu kez bedava yapınca duyan koştu

İngiltere’nin en sevilen realite şovlarından biri olan Love Island’a katıldıktan sonra sosyal medyada ünlenen Megan Barton Hanson, yetişkinlere özel olarak hazırlanan bir sitede seksi fotoğraf ve videolarını satıyordu. OnlyFans’ın aylık abonelik sistemiyle yürüttüğü hesabına ek olarak Hanson hayranları için ücretsiz yeni bir sayfa kurduğunu açıkladı.

HAYRANLARI ADETA AKIN ETTİ

Instagram hesabının hikaye bölümünden yeni sayfasının müjdesini veren Hanson gönderisine, “Birisi yeni ücretsiz sayfa mı dedi? Abonelik ücreti yok” notunu ekledi. Hanson’un paylaşımının sonrasında hayranları adeta yeni oluşturduğu hesaba abone olma yarışına girdi.