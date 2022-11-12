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Love Island (Aşk Adası) yıldızı Megan Barton Hanson, seksi pozlarını sattığı ikinci hesabını açtı! Bu kez bedava yapınca duyan koştu

12.11.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Love Island yıldızı Megan Barton Hanson, yetişkinlere özel olarak hazırlanan seksi fotoğraf ve videolarını sattığı OnlyFans hesabının ek olarak ücretsiz ikinci bir hesap açtığını duyurdu. Açıklamasının ardından fenomen ismin OnlyFans hesabı kısa sürede hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılandı.

Love Island (Aşk Adası) yıldızı Megan Barton Hanson, seksi pozlarını sattığı ikinci hesabını açtı! Bu kez bedava yapınca duyan koştu

İngiltere’nin en sevilen realite şovlarından biri olan Love Island’a katıldıktan sonra sosyal medyada ünlenen Megan Barton Hanson, yetişkinlere özel olarak hazırlanan bir sitede seksi fotoğraf ve videolarını satıyordu. OnlyFans’ın aylık abonelik sistemiyle yürüttüğü hesabına ek olarak Hanson hayranları için ücretsiz yeni bir sayfa kurduğunu açıkladı.

HAYRANLARI ADETA AKIN ETTİ

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Instagram hesabının hikaye bölümünden yeni sayfasının müjdesini veren Hanson gönderisine, “Birisi yeni ücretsiz sayfa mı dedi? Abonelik ücreti yok” notunu ekledi. Hanson’un paylaşımının sonrasında hayranları adeta yeni oluşturduğu hesaba abone olma yarışına girdi.

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sosyal medya Megan Barton Hanson

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