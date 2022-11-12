Sosyal medya fenomeni Paige VanZant transparan tanga mayosuyla sınırları alt üst etti! Beğeni butonu çöktü

Toplumsal tabulara medyan okuyan ve olumsuz eleştirileri dikkate almadığını dile getiren Paige VanZant sosyal medyanın sınırlarını yıkan bir paylaşıma imza attı. Instagram hesabı üzerinden sıklıkla seksi fotoğraflarını paylaşan VanZant, son olarak ise özel abonelik sistemiyle ilerleyen OnlyFans hesabının bir süre ücretsiz olacağını duyurmuştu. Hayranlarını mutlu eden haberin sonrasında 28 yaşındaki VanZant yine cesur bir paylaşımla Instagram’da sevenlerinin karşısına çıktı.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Sosyal medyanın sevilen ismi VanZant, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla da adından söz ettirmeyi başardı. Sosyal medya kullanıcılarının güzelliğini öven yorumlarda birleştiği VanZant’ın gönderisi paylaştığı andan itibaren 151 bin beğeniye ulaştı. Fenomen isim transpran mayosuyla çekildiği poza, “Selam” notunu ekledi. Sosyal medya kullanıcıları gönderinin yorum ve beğeni bölümüne adeta akın etti.



