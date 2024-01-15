Love Island sunucusu Maya Jama beyaz transparan elbisesiyle boy gösterdi! "Giymesen de olurmuş"

2022'de Love Island'ın yeni sunucusu olarak duyurulan Maya Jama müstehcen anların yaşandığı programın adeta önüne geçti. Seksi yarışmacıların çok konuşulduğu programda sunucu olan Jama iddialı seçimleriyle dikkat çekiyor.

Maya Jama şimdi de Love Island All Stars'ın lansmanı için transparan elbisesiyle göz kamaştırdı.

Beyaz elbisesinin altına neredeyse hiçbir şey giymeyen güzel sunucu hayranlarının dikkatini çekti.



TV sunucusu, merakla beklenen diziyi sunmak üzere Güney Afrika'ya geri döndü.

Love Island All Stars, seçilmiş bir grup eski adalının mükemmel eşlerini bulmak amacıyla villaya geri dönmesini konu alıyor. Ancak bazı eski sevgililerin tekrar programa çıkmasıyla TV patronları reytinglerin artacağını düşünüyor.







