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Love Island yıldızı Megan Barton Hanson’dan samimi tavsiyeler

16.04.2021 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2018 yılında katıldığı Love Island programından sonra şöhreti yakalayan eski striptizci Megan Barton Hanson, Instagram hesabından yaptığı soru-cevap etkinliğinde samimi yanıtlar verdi.

Love Island yıldızı Megan Barton Hanson’dan samimi tavsiyeler

İngiltere’nin çok izlenen reality şovu Love Island’a katıldıktan sonra adını duyurmayı başaran Megan Barton Hanson, Instagram’da oldukça aktif olan isimlerin başında geliyor. 28 yaşındaki televizyon yıldızı geçtiğimiz günlerde soru-cevap etkinliği gerçekleştirdi.

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Hayranlarından gelen soruları samimi bir dille yanıtlayan güzel isim, yeni bir göğüs implantı yaptıracağını ima eden sözler söyledi. Striptiz yapmak isteyen bir hayranının kendisinden tavsiye istemesi üzerine Megan Barton Hanson; 'Her gece kazanmak için kendinize bir hedef belirleyin ve bunu gerçekleştirin.' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Love Island Megan Barton Hanson
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