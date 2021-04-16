Love Island yıldızı Megan Barton Hanson’dan samimi tavsiyeler

İngiltere’nin çok izlenen reality şovu Love Island’a katıldıktan sonra adını duyurmayı başaran Megan Barton Hanson, Instagram’da oldukça aktif olan isimlerin başında geliyor. 28 yaşındaki televizyon yıldızı geçtiğimiz günlerde soru-cevap etkinliği gerçekleştirdi.

Hayranlarından gelen soruları samimi bir dille yanıtlayan güzel isim, yeni bir göğüs implantı yaptıracağını ima eden sözler söyledi. Striptiz yapmak isteyen bir hayranının kendisinden tavsiye istemesi üzerine Megan Barton Hanson; 'Her gece kazanmak için kendinize bir hedef belirleyin ve bunu gerçekleştirin.' dedi.

