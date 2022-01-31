Lu Weibing işareti verdi! Snapdragon'lu Redmi K50, Dimensity destekli modelden önce gelecek

Redmi'nin başındaki isim olan Lu Weibing, merakla beklenen Redmi K50 modeli için Weibo'da bir paylaşım yaptı. Bir kullanıcı ise Weibing'e Dimensity 9000'li modelin ne zaman geleceğini sordu. Yetkili isim ise önce Snapdragon 8 Gen 1 işlemcili modelin geleceğini, bir süre sonra ise Dimensity 9000 işlemcili modelin geleceğini aktardı.

REDMI K50 SERİSİ İÇİN DÖRT MODELİN İSMİ GEÇİYOR

Hangi modellerin hangi yonga setleri ile çalışacağı konusunda ise bazı belirsizlikler olsa da Redmi K50 serisinin toplam dört modelden oluşacağı konusunda bir öngörü var. Bu telefonlar söylenenlere bakılırsa Redmi K50, Redmi K50 Pro, Redmi K50 Pro+ ve Redmi K50 Gaming Edition.

REDMI K50'DE İŞLEMCİ MODELLERİ NASIL OLACAK?

Şu anki tahminler, iki Pro modelinin Qualcomm Snapdragon işlemciler ile geleceği yönünde. Pro modelin Snapdragon 870 işlemci ile Pro+ modelin ise Snapdragon 8 Gen 1 işlemci ile gelmesi ise muhtemel.

İddialara göre diğer iki model MediaTek'in yonga setlerini alacak. Redmi K50 Gaming'in Dimensity 9000 yonga setine sahip olması bekleniyor. Redmi K50'nin bazen Dimensity 7000 bazen de Dimensity 8000 olarak bahsedilen MediaTek imzalı bir çip kullanması öngörülüyor.



