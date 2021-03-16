HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Lübnan’da ekonomik kriz protestoları sürüyor

Lübnan’da ekonomik kriz protestoları sürüyor

16.03.2021 22:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Lübnan’da ekonomik kriz protestoları sürüyor

Lübnan’da ekonomik kriz nedeniyle Lübnan lirasının son 2 hafta için değerinin 3’te 1’ini kaybetmesinin ardından Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta halk protesto düzenledi.

Lübnan’da yaşanan ekonomik kriz nedeni ile protestolar devam ediyor. Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta halk, ülkede yaşanan ekonomik kriz nedeniyle ve Lübnan lirasının değerinin 3’te 1’ini kaybetmesini protesto etti. Protestocular, başkentte birçok sokağı lastik yakarak ulaşıma kapatırken, Qasqas, Aicha Bakkar ve Quraytem-Vardan karayolu ile Hamra Caddesi de dahil birçok caddeyi ulaşıma kapattı. Aynı zamanda birçok esnaf ise artan fiyatlara ve Lübnan lirasının değer kaybetmesine tepki olarak kepenk indirdi.

BAKANIN YAŞADIĞI BİNA BASILDI

Yaşanan kriz nedeniyle ülkede fiyatların giderek arttığını belirten protestoculardan bazıları ise, Lübnan Haberleşme Bakanı Talal Hawat’ın yaşadığı binayı bastı ve hükümetin istifa etmesini talep etti.

"AÇLIKTAN ÖLÜYORUZ"

Protestoculardan biri olan Hüseyin Makieh yaptığı açıklamada, "Şimdi uyanmalarına izin ver. Lütfen bize merhamet edin, size yalvarıyoruz. Bize bak, açlıktan ölüyoruz. Ölüyoruz. Orta sınıf gitti. Ülkenin yüzde 3’ü hırsız ve bu şekilde geçiniyorlar" dedi.

1 DOLAR 15 BİN LÜBNAN LİRASI

Lübnan’da borsa uzmanları tarafından yapılan açıklamalarda ise, Lübnan lirasının dolar karşısında yaklaşık 15 binden işlem gördüğü ve son 2 hafta içinde Lübnan lirasının değerinin 3’te 1’ini kaybederek, Lübnan’ın ekonomik ve mali krizinin patlak verdiği 2019 yılı sonlarındaki değerinin 10’da 1’ne anca denk geldiği ifade edildi.
Ülkede bankalar ise, dolar mevduatlarına erişimi engelledi. Fakat Lübnanlı politikacılar henüz ülkeye dış yardımın kilidini açabilecek bir kurtarma planı başlatmadı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karadeniz'de bulunmuştu! İlk insanın yaşadığı mağarayı talan ettiler Karadeniz'de bulunmuştu! İlk insanın yaşadığı mağarayı talan ettiler
Ermenistan'ın döşediği mayın patladı: Ölü ve yaralılar varErmenistan'ın döşediği mayın patladı: Ölü ve yaralılar var
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...
Anahtar Kelimeler:
Beyrut Lübnan

En Çok Okunan Haberler

Küstah talep: Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

Küstah talep: Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

Bakan Koca, vaka oranı en çok artan ve azalan illeri açıkladı

Bakan Koca, vaka oranı en çok artan ve azalan illeri açıkladı

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç olayda flaş gelişme

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç olayda flaş gelişme

Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu! Kimse bunu beklemiyordu

Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu! Kimse bunu beklemiyordu

'Programın reytingi için İbrahim Tatlıses'i harcayamazsınız'

'Programın reytingi için İbrahim Tatlıses'i harcayamazsınız'

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 17 bine yaklaştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 17 bine yaklaştı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Diğer Haberler

Rusya'da 5.9 büyüklüğünde deprem

Rusya'da 5.9 büyüklüğünde deprem

Fransa'da 'rıza yaşını' 15 olarak belirleyen yasa tasarısı Ulusal Meclis'te onaylandı

Çok konuşulacak tasarı onaylandı! Bu yaşın altındaki biriktelikler tecavüz sayılacak

Ermenistan'ın döşediği mayın patladı: Ölü ve yaralılar var

Ermenistan'ın döşediği mayın patladı: Ölü ve yaralılar var

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 502 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 502 kişi hayatını kaybetti

Telesiyejde asılı kalan adam metrelerce yüksekten yere düştü

Yer değiştirmek isterken metrelerce yüksekten düştü

Tanzanya'da muhalefet 'devlet başkanı nerede' sorusunun yanıtını arıyor

Tanzanya'da muhalefet 'devlet başkanı nerede' sorusunun yanıtını arıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.