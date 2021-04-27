Lübnan krize rağmen ilk elektrikli arabasını görücüye çıkardı!

Lübnan, şu sıralar sık sık elektrik kesintilerinin yaşandığı zorlu bir ekonomik kriz ile mücadele ediyor. Fakat Akdeniz ülkesinde, tüm bunlara rağmen ilk yerli elektrikli otomobilin tanıtımı gerçekleştirildi.

İLK YERLİ OTOMOBİLDE MESCİD-İ AKSA DETAYI

'Quds Rise' (Kudüs yükseliyor) adını taşıyan otomobil, EV Electra şirketinin kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Cihad Mohommad'in projesi. Otomobil, spor bir otomobil görünümde ve ön ızgarasında Mescid-i Aksa'nın kubbesini simgeleyen, oldukça büyük altın renkli bir logo taşıyor.

30 BİN DOLARA MAL OLACAK

Mohommad'in söylediklerine göre, otomobil bir yıl içinde piyasaya çıkacak ve ilk olarak 10 bin adet üretilecek. Lübnan'ın ilk yerli elektrikli otomobili Quds Rise, 30.000 dolara mal olacak.

HEDEF ULUSLARARASI PAZARLAR

50 yaşındaki Mohammad, yaptığı açıklamada, aracın baştan sona Lübnan'da yapıldığını belirterek, uzun vadeli hedefinin hibrit ve elektrikli otomobiller için uluslararası pazarda rekabet etmek olduğunu söylüyor.

