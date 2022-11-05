HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Lübnan ve İsrail arasında gerilim artıyor! Savaş uçaklarının hava sahasını ihlal ettiği açıklandı

Lübnan ve İsrail arasında gerilim artıyor! Savaş uçaklarının hava sahasını ihlal ettiği açıklandı

05.11.2022 01:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lübnan, İsrail ordusuna ait bir keşif uçağı ve 4 savaş uçağının hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu.

Lübnan ve İsrail arasında gerilim artıyor! Savaş uçaklarının hava sahasını ihlal ettiği açıklandı

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail düşmanına ait 4 savaş uçağı perşembe günü Lübnan hava sahasını ihlal etti. Söz konusu uçaklar Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde dairesel uçuşlar gerçekleştirdikten sonra Beyrut'un batısından deniz üzerinden Lübnan semalarını terk etti." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, savaş uçaklarının ihlalinden önce yine İsrail'e ait bir keşif uçağının denizden Lübnan hava sahasına girdiği, Beyrut üzerinde bir süre uçuş yaptıktan sonra hava sahasından ayrıldığı kaydedildi.

cw

Açıklamada ayrıca, İsrail uçaklarının ihlalleri konusunun Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) ile koordineli şekilde takip edildiği belirtildi.

Lübnan ordusu, 22 Ekim'de de İsrail'e ait bir insansız hava aracının Lübnan hava sahasını 5 dakika süreyle ihlal ettiğini duyurmuştu.

İsrail ve Lübnan, uzun süreli dolaylı müzakereler sonucunda 27 Ekim'de deniz sınırının belirlenmesi konusunda uzlaşarak anlaşma imzalamıştı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan açıkladı! 'Ukrayna'yı desteklemek konusunda hiçbir tereddüt olmayacak'ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan açıkladı! 'Ukrayna'yı desteklemek konusunda hiçbir tereddüt olmayacak'
Rusya Devlet Başkanı Putin'den savaşla ilgili kritik sözler! 'Rusya'yı zayıflatmak ve yok etmek istiyorlar'Rusya Devlet Başkanı Putin'den savaşla ilgili kritik sözler! 'Rusya'yı zayıflatmak ve yok etmek istiyorlar'
Erdoğan'dan 'referandum' mesajı! 'Uzlaşma sağlanamazsa...'Erdoğan'dan 'referandum' mesajı! 'Uzlaşma sağlanamazsa...'
Anahtar Kelimeler:
İsrail Lübnan

En Çok Okunan Haberler

Fiyatlar zamlandı, bankalara koştular! Yeni dönem başlıyor... 36 ay taksitle kaban ve mont kredisi

Fiyatlar zamlandı, bankalara koştular! Yeni dönem başlıyor... 36 ay taksitle kaban ve mont kredisi

Cumhurbaşkanımızı 03.50 gibi aradım

Cumhurbaşkanımızı 03.50 gibi aradım

Dünya, Arda Güler'i konuşuyor!

Dünya, Arda Güler'i konuşuyor!

Batman'da husumetli ailelerin barış töreni kana bulandı! Çıkan kavgada 7 kişi yaralandı

Batman'da husumetli ailelerin barış töreni kana bulandı! Çıkan kavgada 7 kişi yaralandı

Bartın Amasra'da 42 madencinin öldüğü faciada dikkat çeken ifadeler! İki yıldır iş yapmadan sadece oturup maaş almış

Bartın Amasra'da 42 madencinin öldüğü faciada dikkat çeken ifadeler! İki yıldır iş yapmadan sadece oturup maaş almış

Şeytanın aklına gelmez! Buldukları yöntemle milyonluk vurgun yaptılar

Şeytanın aklına gelmez! Buldukları yöntemle milyonluk vurgun yaptılar

İlginizi Çekebilir

Hayatınız değişecek: Ayağınızın altına biraz sürün...

Hayatınız değişecek: Ayağınızın altına biraz sürün...

Cesur olun ve devam edin! Günlük burç yorumları

Cesur olun ve devam edin! Günlük burç yorumları

Sezonun en sevilen giyim ürünleri indirimde! Şimdi almanın tam zamanı...

Sezonun en sevilen giyim ürünleri indirimde! Şimdi almanın tam zamanı...

Endişelenmeyi bırakın ve kazanmaya başlayın

Endişelenmeyi bırakın ve kazanmaya başlayın

Güçlü tırnaklara sahip olmanın ipuçları!

Güçlü tırnaklara sahip olmanın ipuçları!

Daha sağlıklı bir cilt için değer! Şu an indirimde olan cebinizi yakmayacak cilt bakım ürünleri

Daha sağlıklı bir cilt için değer! Şu an indirimde olan cebinizi yakmayacak cilt bakım ürünleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.