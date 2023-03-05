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Lübnan ve İsrail arasında ipler gerildi! Açıklamalar art arda geldi... 'İsrail askerleri sınırı 1 metre kadar ihlal etti'

05.03.2023 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lübnan, İsrail ordusuna ait sınır devriye birliklerinin sınırı yaklaşık 1 metre ihlal ettiğini ve ivedi müdahale sonucu bu güçlerin geri çekildiğini duyurdu. İsrail ordusu son olarak 18 Ocak'ta, Lübnan sınırını yine 2 metre ihlal etmiş ve Lübnan ordusunun müdahalesi sonucu yine geri çekilmişti.

Lübnan ve İsrail arasında ipler gerildi! Açıklamalar art arda geldi... 'İsrail askerleri sınırı 1 metre kadar ihlal etti'

Lübnan ordusu, ülkenin güneyindeki sınır ihlaline ilişkin yazılı açıklama yayımladı. İhlalin Lübnan-İsrail arasındaki İta eş-Şaab sınır noktasında meydana geldiği kaydedilen açıklamada, İsrail askerlerinin 1 metre kadar Lübnan topraklarına girdiği ifade edildi.

Lübnan askerlerinin bölgeye ivedi şekilde intikali sonucu İsrail askerlerinin, iki ülke arasındaki Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü (UNIFIL) kontrolündeki Mavi Hat'ın gerisine çekilmeye zorlandığı aktarıldı.

Açıklamada, ihlale ilişkin kayıtların UNIFIL yetkililerine iletildiği belirtildi.

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İSRAİL ORDU SÖZCÜLÜĞÜNÜN AÇIKLAMASI

Buna karşın İsrail ordu sözcülüğü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mavi Hat'ın Lübnan tarafında "onlarca şüphelinin toplandığını ve bu kişilerin bölgedeki sınır çiti çevresindeki İsrail ordusunun faaliyetlerini engellemeye çalıştığını" savundu.

Sözcülük, "İsrail askerlerinin bölgedeki UNIFIL güçleriyle koordine olarak planlı faaliyetlerine devam ettiğini" aktardı.

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İsrail ordu sözcülüğü, "İsrailli bir subayın Lübnanlı bir subayla fiziksel biçimde karşı karşıya geldiğine ilişkin haberlerin doğruluğuna ilişkin bilgileri bulunmadığını" paylaştı.

İsrail ordusu, son olarak 18 Ocak'ta, Lübnan sınırını yine 2 metre ihlal etmiş ve Lübnan ordusunun müdahalesi sonucu yine geri çekilmişti.

Lübnan ile İsrail arasında, 87 kilometrelik sınır bulunuyor; iki taraf arasında zaman zaman farklı gerekçelerle gerginlik yaşanıyor. Lübnan- İsrail sınırını temsil eden "Mavi Hat", 1978'de kurulan UNIFIL tarafından denetlenip korunuyor. (AA)

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