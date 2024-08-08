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    4. Lüks plajda gelen hesaba inanamadılar! Adisyona defalarca baktılar: "Bir yanlışlık olduğunu düşündüm"

    Lüks plajda gelen hesaba inanamadılar! Adisyona defalarca baktılar: "Bir yanlışlık olduğunu düşündüm"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    08.08.2024 13:20
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    İspanya'nın İbiza Adası'nda lüks bir plaja giden İtalyan çift gelen hesap karşısında şaşkına döndü. Gün boyunca plajda takıldıklarını söyleyen çift 400 Euro (yaklaşık 14 bin 655 TL) ödeme yaptı. İkili lüks deneyimlerini TikTok'tan paylaşınca kısa sürede viral olmayı başardı.

    Lüks plajda gelen hesaba inanamadılar! Adisyona defalarca baktılar: "Bir yanlışlık olduğunu düşündüm"

    Dünyanın parti başkentlerinden biri olarak kabul edilen İbiza'yı ziyaret eden bir İtalyan çift hesap karşısında şoke olunca o anları TikTok'tan paylaşmayı ihmal etmedi. İnternette My Trip to Naples (ilmioviaggioanapoli) adıyla bilinen Federica ve Giuseppe, Sant Josep plajındaki bir beachte gün boyu eğlenmelerinin bedelini gösterdi. İkili şezlong 40 Euro (yaklaşık 1.465 TL), şampanya için 160 Euro (5.860 TL) ve atıştırmalıklar için 200 Euro (7.325 TL) olmak üzere toplam 400 Euro (yaklaşık 14 bin 655 TL) ödeme yaptı.

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    Hesap geldiğinde bir yanlışlık olduğunu düşündüğünü dile getiren Giuseppe, "Adaya gitmek için uçakta ödediğimden daha fazla parayı burada birkaç saat geçirmek için ödedim" dedi. İtalyan çiftin yaşadıklarını TikTok'ta paylaşması 723 bin görüntülenme ve 10 binden fazla beğeni aldı.

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