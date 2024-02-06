Lütfü Savaş, Hatay'da vatandaşlar tarafından protesto edilmişti! CHP'den ilk açıklama geldi: 'Bugün ortaya çıkan tablo elbette ki...'

Yerel seçimler için geri sayım sürüyor. Parti ve ittifaklar, il ve ilçelerde adaylarını belirlemeye başladı. CHP, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yerlerde adaylarını belirlerken Hatay'da mevcut Belediye Başkanı Lütfü Savaş isminde karar kılınmıştı.

PROTESTO EDİLDİ

6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, vatandaşlar tarafından protesto edildi. Vatandaşlar CHP lideri Özgür Özel’e de seslenerek Savaş’ı istemediklerini söyledi.

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI KILIÇ'TAN AÇIKLAMA

Yaşananlar sonrasında CHP'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Politikyol'dan Altan Sancar'ın haberine göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, Savaş’ın adaylığının yeniden değerlendirilebileceğini ifade etti.

Sevgi Kılıç

"CHP'NİN KULAKLAR HALKA SAĞIR DEĞİL"

Kılıç yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün ortaya çıkan tablo elbette ki MYK toplantımızda ve akabinde parti meclisimizde değerlendirilecektir. CHP’nin kulakları başkaları gibi halka sağır değildir."







