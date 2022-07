Mabel Matiz Karakol şarkı sözleri! Mabel Matiz'in Karakol video şarkı sözleri ne?

Mabel Matiz'in Karakol isimli şarkısının sözleri merak ediliyor. Ünlü sanatçı 1 Temmuz tarihi itibariyle Karakol isimli şarkısını yayınladı. Daha önce kliplerinde kullandığı motifler ve farklı tarzıyla gündeme gelen ismin şarkı sözleri sorgulanmaya başlandı. İşte Mabel Matiz Karakol şarkı sözleri...

MABEL MATİZ KARAKOL ŞARKI SÖZLERİ

Her gecemde akşamımda

Tütüyorsun gözlerimde

Her şafakta her güneşte

Sana dair bir şey var işte

Bana verdin bu zehri amma

Dönemem ki şimdi bu yoldan

Yara bere karavana sevmek yok

Dedim ama, kalbim sanki karakolda

Vermedim adını zora koydular

Aşkın mezarını cana oydular

Camlara düşüyor yaşı yedi göğün

Ellerin elime niye kapı duvar?

Vermedim adını zora koydular

Aşkın mezarını cana oydular

Camlara düşüyor yaşı yedi göğün

Ellerin elime niye kapı duvar?

Dağlanıyor gibi gençliğim

Aç şu kapıyı

Kaç zamandır müşkülüm çok

Takılı kaldı can bu dişte

Bekledim durdum dalımda

Yasak elmandım, al ve dişle

Bana verdin bu zehri amma

Dönemem ki şimdi bu yoldan

Yara bere karavana sevmek yok

Dedim ama, kalbim sanki karakolda

Vermedim adını zora koydular

Aşkın mezarını cana oydular

Camlara düşüyor yaşı yedi göğün

Ellerin elime niye kapı duvar?

Vermedim adını zora koydular

Aşkın mezarını cana oydular

Camlara düşüyor yaşı yedi göğün

Ellerin elime niye kapı duvar?

Dağlanıyor gibi gençliğim

Aç şu kapıyı