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Mabel Matiz Karakol şarkı sözleri! Mabel Matiz'in Karakol video şarkı sözleri ne?

01.07.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Mabel Matiz, geçtiğimiz aylarda 'Kavşaklar' isimli şarkısıyla gündeme gelmişti. Ünlü sanatçıdan 'Karakol' isimli yeni şarkı ve şarkıya bir klip geldi. Klibiyle çok konuşulan şarkının sözleri ise merak edildi. Peki Mabel Matiz'in Karakol klibi şarkı sözleri nedir? İşte Mabel Matiz Karakol şarkı sözleri!

Mabel Matiz Karakol şarkı sözleri! Mabel Matiz'in Karakol video şarkı sözleri ne?

Mabel Matiz'in Karakol isimli şarkısının sözleri merak ediliyor. Ünlü sanatçı 1 Temmuz tarihi itibariyle Karakol isimli şarkısını yayınladı. Daha önce kliplerinde kullandığı motifler ve farklı tarzıyla gündeme gelen ismin şarkı sözleri sorgulanmaya başlandı. İşte Mabel Matiz Karakol şarkı sözleri...

MABEL MATİZ KARAKOL ŞARKI SÖZLERİ

Her gecemde akşamımda
Tütüyorsun gözlerimde
Her şafakta her güneşte
Sana dair bir şey var işte

Bana verdin bu zehri amma
Dönemem ki şimdi bu yoldan
Yara bere karavana sevmek yok
Dedim ama, kalbim sanki karakolda

Vermedim adını zora koydular
Aşkın mezarını cana oydular
Camlara düşüyor yaşı yedi göğün
Ellerin elime niye kapı duvar?

Vermedim adını zora koydular
Aşkın mezarını cana oydular
Camlara düşüyor yaşı yedi göğün
Ellerin elime niye kapı duvar?

Dağlanıyor gibi gençliğim
Aç şu kapıyı

Kaç zamandır müşkülüm çok
Takılı kaldı can bu dişte
Bekledim durdum dalımda
Yasak elmandım, al ve dişle

Bana verdin bu zehri amma
Dönemem ki şimdi bu yoldan
Yara bere karavana sevmek yok
Dedim ama, kalbim sanki karakolda

Vermedim adını zora koydular
Aşkın mezarını cana oydular
Camlara düşüyor yaşı yedi göğün
Ellerin elime niye kapı duvar?

Vermedim adını zora koydular
Aşkın mezarını cana oydular
Camlara düşüyor yaşı yedi göğün
Ellerin elime niye kapı duvar?

Dağlanıyor gibi gençliğim
Aç şu kapıyı

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