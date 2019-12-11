MAGAZİN

Macaristan'da "Türk Dünyası Ezgileri" konseri

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 11.12.2019 00:17 | Son Güncelleme

Macaristan'da "Türk Dünyası Ezgileri" konseri

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de ''Türk Dünyası Ezgileri'' konseri düzenlendi.

Yunus Emre Enstitüsünün kuruluşunun 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla, başkent Budapeşte'deki Duna Palota binasında düzenlenen etkinlikte, Kazakistan Kızılorda Oda Orkestrası eşliğinde Kazak, Azerbaycanlı, Kırgız ve Türk müzisyenlerden oluşan orkestra konser verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Türkiye, Kazakistan ve Azerbaycan'ın Budapeşte Büyükelçilikleri ile Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) düzenlenen programa Macar sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Etkinliğe, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Düsen Kaseinov ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Azerbaycan ve Kazakistan'ın Budapeşte büyükelçileri de katıldı.

PARTNERMahkeme salonu buz kesti! 'Karım sekiz adamla...'Mahkeme salonu buz kesti! 'Karım sekiz adamla...'
5. İstanbul Tasarım Bienali tanıtım toplantısı yapıldı5. İstanbul Tasarım Bienali tanıtım toplantısı yapıldı
Hazreti Mevlana 746. vuslat yıl dönümünde Galata Mevlevihanesi'nde anıldıHazreti Mevlana 746. vuslat yıl dönümünde Galata Mevlevihanesi'nde anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
macaristan

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Şahsiyet dizisinin konusu ne, yönetmeni ve oyuncuları kimler?

Şahsiyet dizisinin konusu ne, yönetmeni ve oyuncuları kimler?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hayvancılık yapan Fatma Öncel prematüre buzağıya evinde bakıyor

Hayvancılık yapan Fatma Öncel prematüre buzağıya evinde bakıyor

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Camgöz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Camgöz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Van Kalesi’nin ’aynasına’ ziyaretçi akını

Van Kalesi’nin ’aynasına’ ziyaretçi akını

Netflix'in ikinci Türk dizisi"Atiye"nin galası yapıldı

Netflix'in ikinci Türk dizisi"Atiye"nin galası yapıldı

"Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi" açıldı

"Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi" açıldı

MDOB "Aşk İksiri" operasını sahneledi

MDOB "Aşk İksiri" operasını sahneledi

“2. Türk Dünyası Filmleri Haftası” başladı

“2. Türk Dünyası Filmleri Haftası” başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.