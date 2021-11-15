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Macron, Fransa bayrağını değiştirdi! Kamuoyu ikiye bölündü

15.11.2021 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Fransa ulusal bayrağındaki mavi rengi daha koyu bir renk olan lacivert ile değiştirmesi kamuoyunu ikiye böldü.

Macron, Fransa bayrağını değiştirdi! Kamuoyu ikiye bölündü

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un aldığı kararla Fransa ulusal bayrağındaki üç renkten biri olan mavi rengi daha koyu bir renk olan lacivertle değiştirdiği belirtildi. Bayraktaki rengin habersiz şekilde değiştirilmesi ise kamuoyunu ikiye böldü. Bazı kişiler bayraktaki rengin değiştirilmesini memnuniyetle karşılarken, bazıları ise bu kararı "aşırı" olarak nitelendirdi.

"BAYRAK ÖZÜNE DÖNDÜ"

Sosyal medyada bazı kullanıcılar bayrağın özüne döndüğünü ifade etti. Bayrağın yeni versiyonu daha önce Fransız Devrimi sırasında 1790’larda kullanılmıştı. Bayrağın açık mavi rengi 1976’da dönemin Cumhurbaşkanı Valery Giscard-d’Estaing tarafından Avrupa Birliği bayrağının rengine uyması için değiştirilmişti.

MACRON'A TEPKİ

Bazı vatandaşlar Macron’un bu kararı tek başına vermesini ve bu kararı açıklamamasını eleştirirken, kimileri kararın gerekliliğini sorguladı. Avrupa Ekolojisi-Yeşiller Siyasi Parti’nin Ulusal Sekreteri Julien Bayou ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Macron, her zaman her şeye tek başına karar veren bir cumhurbaşkanıdır” ifadelerini kullanarak, bayrağın değiştirilmesine tepki gösterdi.

"FRANSA'DA CUMHURBAŞKANLIĞI BİR TÜR CUMHURİYET MONARŞİSİDİR"

Tarihçi Jean Garrigues, cumhurbaşkanın ulusal bayrağı bu şekilde değiştirmeye karar vermeye yetkili olduğunu açıklayarak, "Bu, bir dizi ayrıcalığın bir tanesidir. Fransa’da Cumhurbaşkanlığı bir tür cumhuriyet monarşisidir" ifadelerini kullandı.
Elysee Sarayı’nda bulunan bayrakların resmi duyuru olmadan lacivert renkli olanlar ile değiştirildiği bildirildi. Fransız haber sitesi Europe 1’e göre, Macron bu kararı Fransız Devrimi’nin sembolünü yeniden canlandırmak amacıyla 13 Temmuz 2020’de aldı. (İHA)

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