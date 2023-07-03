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  4. Macron'u bitiren 6 gün! Kritik 'Şanzelize' hamlesi geldi: "Her şeyi yapın!"

Macron'u bitiren 6 gün! Kritik 'Şanzelize' hamlesi geldi: "Her şeyi yapın!"

03.07.2023 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın gözü Fransa'da yaşanan olaylarda. Banliyölerde kısıtlı imkanlarla yaşamaya çalışan kesim, 17 yaşındaki Nael'in polis tarafından öldürülmesi sonrası oldukça sert protestolara başladı. Git gide artan gösteriler neredeyse 1 haftadır devam ediyor. Protestolarda 3 binden fazla kişi gözaltına alındı. Hükümetin verdiği en önemli sınav olarak ifade edilen bu gösterilerden Macron hükümeti sıyrılabilecek mi? İşte haberin detayları!

Macron'u bitiren 6 gün! Kritik 'Şanzelize' hamlesi geldi: "Her şeyi yapın!"

Fransa'da 1970'li yıllarda çevre ve şehircilik alanında başlayan devrim sonucunda inşa edilen yeni yerleşim yerlerine banliyö adı verildi. İlk etapta sosyal konut projesi olarak ortaya çıkan bu yapılar zamanla göçmenlerin yoğunlukla yaşadığı ve kamu hizmetlerinin sınırlı sayıda sağlandığı alanlara dönüştü.

Bu bölgede yaşayan halkın çoğunluğunun Afrika'nın kuzeyi yani Mağrip bölgesi, ve orta ve güney Afrika bölgelerinden olması sebebiyle sosyal imkanlar konusunda sürekli geri plana itildi.

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Bu yüzden banliyö halkında oluşan ve her geçen jenerasyon daha da artan devlete karşı olma düşüncesi sürekli bölgede protesto ve gösterilerin ortaya çıkmasına sebep oldu. Sarı yelekliler gösterileri ve emeklilik yasası hakkında sokaklara dökülen birçok kişi bu gizli öfkenin bir kanıtı niteliğinde.

Macron hükümeti de pandemi ve artışı önlenemeyen enflasyon probleminin ardından bir de banliyö gösterileriyle baş etmeye çalışıyor. Dünya basınında Macron'un en önemli sınavlarından biri olarak gösterilen bu protestolarda nasıl bir sınav vereceği merak konusu.

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TURİZM KÖTÜ ETKİLENİYOR

Protestoların yeni alanlara yayılmaması adına Paris'in dünyaca ünlü caddesi Şanzelize Caddesi kapatıldı.

Fransa'da 10 gün sonra milli bayram olması ve bu 10 gün içerisinde olayların yatıştırılması isteniyor. Aksi halde Fransa'daki turizm sektörüne büyük bir etkisi olacağı düşünülüyor.

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BUGÜNE KADAR 3 BİN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gösterilerin başladığı günden bugüne kadar 3 bin kişi gözaltına alınırken, bunlardan 570 kişinin serbest bırakıldığı açıklandı.

Protestolar sırasında banliyö halkı çoğunlukla havai fişek kullanıyor. Öte yandan her akşam 21.00'dan itibaren metro hatları seferlerine son veriyor.

Edinilen bilgilere göre banliyölerde polis ile halk arasında çok şiddetli çarpışmaların olduğu söyleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa macron

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