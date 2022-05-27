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Madalyonun öteki yüzü! Mark Zuckerberg, metaverse'ündeki gerçeği açıkladı: 5 yıl para tüketecek!

27.05.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mark Zuckerberg, Meta'nın sık sık olumlu yönleriyle gündeme gelen metaverse'ünün olumsuz yönünü gösterdi. Projesi hakkındaki açıklamalar yapan Zuckerberg'e göre, şirketin metaverse projesi önümüzdeki üç ila beş yıl boyunca önemli miktarda para tüketecek.

Madalyonun öteki yüzü! Mark Zuckerberg, metaverse'ündeki gerçeği açıkladı: 5 yıl para tüketecek!

Metaverse'ü tekrar gündeme taşıyan Meta, 2021 yılında metaverse'ünü tasarlamak için 10 milyar dolar harcadı. Bugüne kadar olumlu taraflarıyla sık sık manşetleri süslüyen Meta'nın metaverse projesinde madalyonun öteki yüzünü ise bizzat Meta CEO'su Mark Zuckerberg paylaştı.

METAVERSE İÇİN ÖNEMLİ MİKTARDA PARA HARCAYACAK

Bloomberg'in bildirdiğine göre, Meta CEO'su Mark Zuckerberg hissedarlara verdiği demeçte, Meta'nın metaverse projesinin önümüzdeki üç ila beş yıl boyunca "önemli" miktarda para tüketeceğini anlattı.

Bu açıklama, çarşamba günkü yıllık toplantıda bir hissedarın yatırım getirisi konusundaki sorusuna yanıt olarak geldi.

Yönetim kurulu, Meta'nın, “bedenselleştirilmiş internet” için ürünlerinin birçoğunun 10 ila 15 yıl boyunca geçerli olmasının muhtemel olmadığını da kaydetti.

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İSTEDİĞİMİZ HERKES İÇİN MÜMKÜN OLDUĞUNCA UYGUN FİYATLI HALE GETİRMEK

Zuckerberg, hissedarlara verdiği demeçte ise, "Donanımı herkes için mümkün olduğunca uygun fiyatlı hale getirmek ve dijital ekonominin büyümesini sağlamak istiyoruz" dedi.

Metaverse için emek harcayan Meta'nın sadece 2021'de metaverse'ünü tasarlamak için 10 milyar dolar harcadığı bilgisi verildi. Ayrıca aktarılanlara göre, Zuckerberg'in vizyonu üzerinde çalışan 10 bin çalışanı var ve projede çalışmak için 10 bin kişiyi daha işe almak istiyor. Fakat, Meta'nın ekonomik bir yavaşlama beklentisiyle mayıs ayı başlarında işe alımları durdurması sonrasında bu planların askıya alınması muhtemel görülüyor.

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