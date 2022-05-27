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Metaverse'te cinsel tacize uğrayan kadının yaşadıkları şoke etti! İki erkek yanına yaklaştı sonrası kabus gibi

27.05.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İddialara göre, 21 yaşındaki bir kadın Meta'nın sanal gerçeklik platformu Horizon Worlds metaverse'ünde cinsel tacize uğradı. Bu haberi manşetine taşıyan İngiliz basını, iki erkek avatar yüzünden rahatsız edici anlar yaşayan genç kadının başına gelenleri ayrıntılarıyla anlattı.

Metaverse'te cinsel tacize uğrayan kadının yaşadıkları şoke etti! İki erkek yanına yaklaştı sonrası kabus gibi

Yeni bir rapora göre, Meta'nın Horizon Worlds metaverse platformunda 21 yaşındaki kadın bir araştırmacı cinsel tacize uğrayarak kabus gibi anlar yaşadı. Kar amacı gütmeyen SumOfUs organizasyonu, bu hafta yayınlanan raporunda, genç araştırmacının tam olarak neler yaşadığını detaylarıyla paylaştı.

METAVERSE'TE CİNSEL TACİZ SKANDALI!

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; SumOfUs, bu ay 21 yaşındaki kadın bir araştırmacıyı Meta'nın Horizon Worlds metaverse'üne gönderdi. Genç kadın, platformu kullanmaya başladıktan yaklaşık bir saat sonra cinsel saldırıya uğradı.

Rapora göre, araştırmacı, kadın görünümlü bir avatarla metaverse platformuna girdi. Meta'nın arkadaş olmayan avatarların 1,2 metre yakına gelmesini engelleyen kişisel sınır özelliği varsayılan olarak açıkken, araştırmacı başka bir kullanıcı tarafından teşvik edilerek bunu kapatmaya karar verdi.

metaverse

Araştırmacı, bir partide özel bir odaya götürüldü ve burada bir kullanıcı tarafından cinsel saldırıya uğradı. Pencerenin dışındaki kullanıcılar olanları görebiliyor ve kadının yanına yaklaşan odadaki başka bir erkek kullanıcı onları izliyordu.

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"RAHATSIZ EDİCİ BİR DENEYİM"

Kişisel sınır özelliği devre dışı bırakıldığı için, diğer avatarlar araştırmacının avatarına sanal olarak dokunabildi. Bu da el kumandalarının titremesine neden olarak çok rahatsız edici bir fiziksel deneyim yarattı.

Bir Meta sözcüsü de araştırmacının kişisel sınır özelliğinin açık olmadığını vurguladı. Bu özellik, varsayılan olarak açık olan ve arkadaş olmayan avatarların 1,2 metre yakınına gelmesini engelleyen bir güvenlik aracı olarak tanımlanıyor.

ARALIK AYINDA PİYASAYA SÜRÜLDÜ

Kullanıcıların başkalarıyla bir araya gelmelerine, oyun oynamalarına ve kendi sanal dünyalarını oluşturmalarına olanak tanıyan Horizon Worlds, aralık ayında Meta tarafından piyasaya sürülmüştü.

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