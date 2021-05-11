Madonna'nın kızı Lourdes Leon dövmesini gösterdi

Sık sık koltuk altı kıllarıyla gündeme gelen Madonna'nın kızı Lourdes Leon sosyal medyayı salladı.

Bir otel odasında poz veren Leon sırtındaki dövmeyi göstermek isterken farklı bir yol seçti.

Tangalı pozlarıyla şoke eden Leon'un dövmesinden çok kalçası gündeme geldi. Bir moda çekimi için poz veren ünlü şarkıcının kızının bu haline yorum yağdı. "Yeni moda akımı" olarak değerlendirilen bu pozlar fazlasıyla müstehcen bulundu.

Mini elbisesiyle yatakta da poz veren Leon takipçilerini şaşırtmayı yine başardı.

