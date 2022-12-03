Madonna "Sex" sergisinin kutlama gecesine damga vurdu

Küratörlüğünü Saint Laurent'in kreatif direktörü Anthony Vaccarello'yla birlikte Madonna'nın üstlendiği sergi, 29 Kasım'da ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami Beach'teki dünyaca ünlü sanat fuarı Art Basel'da açıldı.

64 yaşındaki pop yıldızı, perşembe günü (1 Aralık) düzenlenen etkinliğe iç çamaşırını parti konseptine uyarladığı tarzıyla damga vurdu.



Madonna, file çorap ve dantelli bir korsenin üstüne siyah ceket giydi. Ünlü yıldız, kombinini gümüş ve elmas aksesuarlarıyla tamamladı.

Ünlü yıldızın o dönemki sevgilisi Tony Ward da kutlamaya katıldı. Tiyatro tasarımcısı Ward, kitap için Madonna'yla birlikte erotik pozlar vermişti.



Pop yıldızının 30 yıl önce yayımladığı kitap, "pornografik" içeriği nedeniyle "kışkırtıcı" bulunmuş ve büyük yankı uyandırmıştı.

Madonna, ekimde yaptığı Instagram paylaşımlarında kitabının bugünkü kadın müzisyenlerin önünü açtığını dile getirmişti.

"Sayemde cinsel organı hakkında şarkı yapabiliyor" dediği için Cardi B'den tepki gören Madonna, sonradan ünlü rapçiyle arasını düzeltmişti.



Pop yıldızı, Sex'in 30. yılına özel yeni baskısını geçen günlerde erotik paylaşımlarıyla duyurmuş ve fotoğrafların açıklamasına "Sizi transa sokmak istiyorum" yazmıştı.

