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Madonna "Sex" sergisinin kutlama gecesine damga vurdu

03.12.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna, 1992'de yayımladığı kitabı Sex'in 30. yılı için düzenlenen sergiyi kutlamak adına lüks moda evi Saint Laurent'in verdiği partinin onur konuğu oldu.

Küratörlüğünü Saint Laurent'in kreatif direktörü Anthony Vaccarello'yla birlikte Madonna'nın üstlendiği sergi, 29 Kasım'da ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami Beach'teki dünyaca ünlü sanat fuarı Art Basel'da açıldı.

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64 yaşındaki pop yıldızı, perşembe günü (1 Aralık) düzenlenen etkinliğe iç çamaşırını parti konseptine uyarladığı tarzıyla damga vurdu.

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Madonna, file çorap ve dantelli bir korsenin üstüne siyah ceket giydi. Ünlü yıldız, kombinini gümüş ve elmas aksesuarlarıyla tamamladı.

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Ünlü yıldızın o dönemki sevgilisi Tony Ward da kutlamaya katıldı. Tiyatro tasarımcısı Ward, kitap için Madonna'yla birlikte erotik pozlar vermişti.
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Pop yıldızının 30 yıl önce yayımladığı kitap, "pornografik" içeriği nedeniyle "kışkırtıcı" bulunmuş ve büyük yankı uyandırmıştı.

Madonna, ekimde yaptığı Instagram paylaşımlarında kitabının bugünkü kadın müzisyenlerin önünü açtığını dile getirmişti.

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"Sayemde cinsel organı hakkında şarkı yapabiliyor" dediği için Cardi B'den tepki gören Madonna, sonradan ünlü rapçiyle arasını düzeltmişti.
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Pop yıldızı, Sex'in 30. yılına özel yeni baskısını geçen günlerde erotik paylaşımlarıyla duyurmuş ve fotoğrafların açıklamasına "Sizi transa sokmak istiyorum" yazmıştı.

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