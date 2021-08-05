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Madonna ve Guy Ritchie'nin oğlu Rocco denizde aşka geldi

05.08.2021 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pop müziğin efsanesi Madonna ile yönetmen Guy Ritchie'nin oğlu Rocco Ritchie kız arkadaşıyla tatilde görüntülendi. Rocco kız arkadaşını öpmeye doyamadı.

Madonna ve Guy Ritchie'nin oğlu Rocco denizde aşka geldi

Madonna ve Guy Ritchie'nin oğlu Rocco tatilde yakalandı. Henüz 20 yaşında olan ve babasına benzerliğiyle dikkat çeken Rocco Ritchie şu sıralar Sardinya adasında güneşin tadını çıkarıyor.

Ritchie, önceki gün de kim olduğu merak uyandıran esmer bir genç kadınla denizde görüntülendi. Bir süre yüzen gençler, daha sonra da birbirlerini öpücüklere boğdu.

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KİMSEYİ UMURSAMADI

Rocco Ritchie ile yanındaki kız arkadaşı, ne çevrelerindeki diğer insanlara ne de görüntülenme olasılığına aldırarak uzun uzun öpüştü.

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Sonra da gülüşüp şakalaşarak kumsala çıktılar.

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Rocco Ritchie son olarak Kim Turnbull ile olan ilişkisiyle gündeme gelmişti. Bir dönem her yerde el ele görüntülenen ikili, daha sonra yollarını ayırdı. Rocco Ritchie, Madonna'nın dört çocuğundan biri.

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