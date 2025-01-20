MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya soruşturmasında çok konuşulacak sözler! RTÜK Başkanı Şahin: "Masum değil! Tek kelime edemediler"

Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya soruşturmasında çok konuşulacak sözler! RTÜK Başkanı Şahin: "Masum değil! Tek kelime edemediler"

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
20.01.2025 10:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlülerin menajeri Ayşe Barım'a yönelik soruşturmada Serenay Sarıkaya da tanık olarak ifadeye çağrılmıştı. Magazin alemini sallayan bu gelişmelerin ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, dizi sektöründeki tekelleşme tartışmasına ilişkin ses getirecek bir çıkışa imza attı. "Dizi ve film sektörüyle ilgili durumlar masum değil" diyen Şahin "Yavaş yavaş hepsi ortaya çıkacak" mesajıyla dikkat çekti.

Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya soruşturmasında çok konuşulacak sözler! RTÜK Başkanı Şahin: "Masum değil! Tek kelime edemediler"

ID İletişim'in ortaklarından olan Ayşe Barım'ın dizi sektöründe tekelleşmeye yol açtığı iddiaları üzerine başlatılan yargı süreci devam ediyor. Barım'ın kendisine biat etmeyenleri piyasadan uzaklaştırdığı, kendi oyuncularının önünü açtığı öne sürülüyordu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Barım'ın menajerlik yaptığı oyuncu Serenay Sarıkaya'nın da ifade vermesi gündemdeki yerini korurken RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin soruşturmaya ilişkin ses getirecek bir mesaj verdi.

"HALKIMIZIN RAHATSIZ OLUP GÜNDEME GETİRDİĞİ HİÇBİR SAHNE CEZASIZ KALMADI"

Ebubekir Şahin, 24 TV'de katıldığı "Arafta Sorular" programında dizilerdeki halkı rahatsız edici tutumlara değinirken "Dizilerle ilgili olarak da asla ve asla halkımızın rahatsız olduğu, gündeme getirdiği hiçbir sahne cezasız kalmadı" ifadelerini kullandı.

Ekran görüntüsü 2025-01-20 103153

"TEKNİK DETAYLARI DA BİLİYORUM"

Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya hakkındaki soruşturmayla ilgili konuşan Şahin "RTÜK Başkanı olmam hasebiyle teknik detayları da biliyorum ama konu başsavcılıkta. İstanbul Cumhuriyet Başsavcımız Akın Gürlek çok başarılı bir isim, soruşturma sürüyor" dedi.

"BU ARKADAŞLAR ÇIKIP TEK KELİME EDEMEDİ"

Dizi ve film sektörüyle ilgili durumların masum olmadığını ifade eden Şahin "Mustafa Kemal Atatürk’ün filmini yayınlamadı bir platform, bu arkadaşlar çıkıp tek kelime edemedi. Yavaş yavaş hepsi ortaya çıkacak" diye konuştu.

AYŞE BARIM

SARIKAYA: "AYŞE BARIM'A BAĞLI ÇALIŞMAYAN OYUNCULARIN YER ALDIKLARI PROJEDEN ÇIKARILMASINA ŞAHİT OLMADIM"

Bu arada Ayşe Barım'ı yaklaşık 10 yıldır tanıdığını söyleyen Serenay Sarıkaya'nın savcılıkta verdiği ifade şöyleydi:

"Kendisiyle uzun süredir tanışıyor olmamız sebebiyle arkadaşlığımız da mevcuttur. Benim Ayşe Barım'ın firmasıyla hali hazırda devam eden bir sözleşmem bulunmamaktadır. Yapım şirketleri tarafından hazırlanan projenin ardından ilgili yapım şirketinin, Ayşe Barım'ın yetkilisi olduğu şirketle iletişime geçerek benim söz konusu projede yer almamı talep etmeleri halinde yapım şirketiyle sözleşme görüşmelerini benim adıma söz konusu şirket yürütmektedir. Eğer yapım şirketiyle aramızda bir sözleşme tanzim edilir ve bir projeye başlanılırsa projenin devamı sırasında yaptığım iş karşılığında ödenecek olan tutar ilgili yapım şirketi tarafından doğrudan benim hesabıma gönderilmektedir ancak film ve dizi dışında yer aldığımız bazı reklam projelerinde yapmış olduğum iş karşılığında ödenecek tutar önce menajerlik şirketine havale edilir, yapım şirketi kendi komisyonu ve diğer giderleri aldıktan sonra benim hak ettiğim tutarı bana gönderirler. Bana sorduğunuz şekilde Ayşe Barım'ı kendisine bağlı olarak çalışmayan oyuncuların yer aldıkları projeden çıkarılmasına ve sözleşmelerinin iptaline neden olduğuna şahit olmadım."

AA-20250115-36749204-36749203-SERENAY_SARIKAYA_MENAJER_AYSE_BARIMA_YONELIK_SORUSTURMA_KAPSAMINDA_IFADE_VERDI

"AYŞE BARIM TARAFINDAN BANA KARŞI YÖNLENDİRME YOKTUR"

"Mert Demir'i yaklaşık 1 buçuk yıldır tanırım ve kendisiyle devam eden duygusal bir birlikteliğimiz mevcuttur. İddia edildiği şekilde Mert Demir'in kariyerinin başarılı bir şekilde devam etmesi adına kendisiyle duygusal birliktelik yaşıyormuş gibi gözükmem hususunda Ayşe Barım tarafından bana karşı bir telkin, yönlendirme veya zorlama eylemi söz konusu değildir. Bu birliktelik karşılıklı olarak tamamen kendi hür irademizle devam etmektedir. Ayşe Barım'ın iddia edildiği gibi ünlü bir iş adamından 5 milyon Euro aldığına dair bir bilgim ve duyumum söz konusu olmamıştır. Ayşe Barım, başkalarının mağdur edilmesini isteyecek, kendi menfaatleri için sözleşmeleri iptal edilmesine tevessül edecek birisi değildir. Bildiklerim ve anlatacaklarım bu kadardır."

Demirtaş cezaevinde beni tehdit etti Demirtaş cezaevinde beni tehdit etti
Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya Ebubekir Şahin rtük Ayşe Barım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
SON DAKİKA | Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı

SON DAKİKA | Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı

Taziye evi kan gölüne döndü: Pompalı tüfekle katliam yaptı

Taziye evi kan gölüne döndü: Pompalı tüfekle katliam yaptı

Manchester United, 131 yıl sonra imkansızı başardı! Yenilgiye doymayan İngiliz devinde Altay Bayındır'a gün doğdu...

Manchester United, 131 yıl sonra imkansızı başardı! Yenilgiye doymayan İngiliz devinde Altay Bayındır'a gün doğdu...

Futbol dünyasında sürpriz transfer! Neymar ile anlaşma sağlanmak üzere! Açıklanmasına saatler kaldı...

Futbol dünyasında sürpriz transfer! Neymar ile anlaşma sağlanmak üzere! Açıklanmasına saatler kaldı...

Survivor'da Adem o yarışmacıyla aşk mı yaşıyor? Yorum yağdı

Survivor'da Adem o yarışmacıyla aşk mı yaşıyor? Yorum yağdı

Galatasaray'a dünyaca ünlü yıldız geliyor! PSG'nin starı için kiralama teklifi yapılıyor...

Galatasaray'a dünyaca ünlü yıldız geliyor! PSG'nin starı için kiralama teklifi yapılıyor...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Sömestr tatili için 10 harika rota!

Sömestr tatili için 10 harika rota!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.