Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya soruşturmasında çok konuşulacak sözler! RTÜK Başkanı Şahin: "Masum değil! Tek kelime edemediler"

ID İletişim'in ortaklarından olan Ayşe Barım'ın dizi sektöründe tekelleşmeye yol açtığı iddiaları üzerine başlatılan yargı süreci devam ediyor. Barım'ın kendisine biat etmeyenleri piyasadan uzaklaştırdığı, kendi oyuncularının önünü açtığı öne sürülüyordu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Barım'ın menajerlik yaptığı oyuncu Serenay Sarıkaya'nın da ifade vermesi gündemdeki yerini korurken RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin soruşturmaya ilişkin ses getirecek bir mesaj verdi.

"HALKIMIZIN RAHATSIZ OLUP GÜNDEME GETİRDİĞİ HİÇBİR SAHNE CEZASIZ KALMADI"

Ebubekir Şahin, 24 TV'de katıldığı "Arafta Sorular" programında dizilerdeki halkı rahatsız edici tutumlara değinirken "Dizilerle ilgili olarak da asla ve asla halkımızın rahatsız olduğu, gündeme getirdiği hiçbir sahne cezasız kalmadı" ifadelerini kullandı.

"TEKNİK DETAYLARI DA BİLİYORUM"

Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya hakkındaki soruşturmayla ilgili konuşan Şahin "RTÜK Başkanı olmam hasebiyle teknik detayları da biliyorum ama konu başsavcılıkta. İstanbul Cumhuriyet Başsavcımız Akın Gürlek çok başarılı bir isim, soruşturma sürüyor" dedi.

"BU ARKADAŞLAR ÇIKIP TEK KELİME EDEMEDİ"

Dizi ve film sektörüyle ilgili durumların masum olmadığını ifade eden Şahin "Mustafa Kemal Atatürk’ün filmini yayınlamadı bir platform, bu arkadaşlar çıkıp tek kelime edemedi. Yavaş yavaş hepsi ortaya çıkacak" diye konuştu.

SARIKAYA: "AYŞE BARIM'A BAĞLI ÇALIŞMAYAN OYUNCULARIN YER ALDIKLARI PROJEDEN ÇIKARILMASINA ŞAHİT OLMADIM"

Bu arada Ayşe Barım'ı yaklaşık 10 yıldır tanıdığını söyleyen Serenay Sarıkaya'nın savcılıkta verdiği ifade şöyleydi:

"Kendisiyle uzun süredir tanışıyor olmamız sebebiyle arkadaşlığımız da mevcuttur. Benim Ayşe Barım'ın firmasıyla hali hazırda devam eden bir sözleşmem bulunmamaktadır. Yapım şirketleri tarafından hazırlanan projenin ardından ilgili yapım şirketinin, Ayşe Barım'ın yetkilisi olduğu şirketle iletişime geçerek benim söz konusu projede yer almamı talep etmeleri halinde yapım şirketiyle sözleşme görüşmelerini benim adıma söz konusu şirket yürütmektedir. Eğer yapım şirketiyle aramızda bir sözleşme tanzim edilir ve bir projeye başlanılırsa projenin devamı sırasında yaptığım iş karşılığında ödenecek olan tutar ilgili yapım şirketi tarafından doğrudan benim hesabıma gönderilmektedir ancak film ve dizi dışında yer aldığımız bazı reklam projelerinde yapmış olduğum iş karşılığında ödenecek tutar önce menajerlik şirketine havale edilir, yapım şirketi kendi komisyonu ve diğer giderleri aldıktan sonra benim hak ettiğim tutarı bana gönderirler. Bana sorduğunuz şekilde Ayşe Barım'ı kendisine bağlı olarak çalışmayan oyuncuların yer aldıkları projeden çıkarılmasına ve sözleşmelerinin iptaline neden olduğuna şahit olmadım."

"AYŞE BARIM TARAFINDAN BANA KARŞI YÖNLENDİRME YOKTUR"

"Mert Demir'i yaklaşık 1 buçuk yıldır tanırım ve kendisiyle devam eden duygusal bir birlikteliğimiz mevcuttur. İddia edildiği şekilde Mert Demir'in kariyerinin başarılı bir şekilde devam etmesi adına kendisiyle duygusal birliktelik yaşıyormuş gibi gözükmem hususunda Ayşe Barım tarafından bana karşı bir telkin, yönlendirme veya zorlama eylemi söz konusu değildir. Bu birliktelik karşılıklı olarak tamamen kendi hür irademizle devam etmektedir. Ayşe Barım'ın iddia edildiği gibi ünlü bir iş adamından 5 milyon Euro aldığına dair bir bilgim ve duyumum söz konusu olmamıştır. Ayşe Barım, başkalarının mağdur edilmesini isteyecek, kendi menfaatleri için sözleşmeleri iptal edilmesine tevessül edecek birisi değildir. Bildiklerim ve anlatacaklarım bu kadardır."